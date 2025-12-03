“Democrazia Deviata”: cresce l’attesa per l’iniziativa con Alessandro Di Battista

TERMOLI. “Democrazia Deviata”: confronto e cultura al Cinema Sant’Antonio.

Venerdì 5 dicembre 2025, Piazza Sant’Antonio a Termoli diventerà il cuore di un appuntamento culturale di rilievo. Alle ore 17.30 è previsto l’ingresso al Cinema Sant’Antonio, mentre alle 18 avrà inizio la presentazione del libro Democrazia Deviata, con la partecipazione di Alessandro Di Battista.

A guidare e organizzare la serata sarà Andrea Montesanto, promotore dell’iniziativa insieme all’associazione culturale Molise in Rete, affiancato dagli interventi di Massimo Romano e Pino Ruta. L’incontro nasce con l’intento di stimolare il confronto pubblico e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza degli eventi culturali come strumenti di riflessione e dialogo.

Una proposta che intreccia politica, società e cultura, offrendo al pubblico un’occasione di approfondimento e di partecipazione attiva.

Gli organizzatori invitano la comunità e le redazioni a prendere parte e a promuovere l’evento, sottolineando la possibilità di riservare posti dedicati tramite contatto al numero 342.8083176.

Un momento significativo per la città, che si prepara ad accogliere parole e idee capaci di aprire nuove prospettive.

