Di Santo nomina Giovanni Giorgetta direttore sanitario dell’Asrem

TERMOLI. Con provvedimento urgente, il direttore generale dell’Asrem Giovanni Di Santo ha nominato Direttore Sanitario dell’Azienda sanitaria regionale Giovanni Giorgetta, già alla guida del Distretto Sanitario di Termoli. Una decisione che segna un passaggio cruciale e che, forse, pone fine alle ultime «preoccupanti» vicende che hanno attraversato l’Asrem negli ultimi mesi.

A darne comunicazione è stato Nicola Felice, presidente del Comitato San Timoteo, che ha sottolineato come l’atto rappresenti un segnale di stabilità e di responsabilità verso il territorio, chiamato a ritrovare fiducia e continuità nella gestione della sanità pubblica molisana.

Il provvedimento si è reso necessario dopo le dimissioni del direttore sanitario Bruno Carabellese.

EB