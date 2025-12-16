Donazioni all’ospedale San Timoteo di Termoli

TERMOLI. Nella giornata di ieri, grazie all’interessamento del sindaco Nico Balice e del consigliere Pino Nuozzi, due reparti dell’ospedale San Timoteo di Termoli hanno ricevuto nuove e importanti dotazioni tecnologiche. L’azienda Lico, rappresentata dall’amministratore delegato Enzo Trivelli, ha donato al reparto di Medicina un polisonnigrafo, strumento fondamentale per esami notturni non invasivi che consentono di registrare e analizzare i parametri fisiologici durante il sonno, migliorando diagnosi e percorsi terapeutici.

La seconda donazione arriva da Sorgenia S.p.A., che ha messo a disposizione del reparto di Ostetricia e Ginecologia sei monitor destinati all’assistenza clinica, rafforzando la capacità operativa del personale e la sicurezza delle pazienti. I primari Nicola Rocchia e Vincenzo Biondelli hanno espresso un sentito ringraziamento alle aziende per il contributo concreto all’implementazione delle strumentazioni del San Timoteo, un gesto che rafforza la rete di sostegno tra istituzioni, imprese e comunità e che si traduce in un miglioramento diretto della qualità delle cure offerte ai cittadini

EB