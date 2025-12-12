Dopo Termoli c’è Vasto, De Francesco Service intima al Comune il pagamento oltre mezzo milione di euro

VASTO. Da Termoli a Vasto, dopo aver chiesto un risarcimento di 1,864 milioni di euro per la revoca del project sul “Tunnel” all’amministrazione comunale di Termoli, il gruppo De Francesco, attraverso la società De Francesco Service, intima al comune di Vasto di pagare oltre mezzo milione di euro, un quinto del valore dell’appalto relativo al parcheggio Multipiano che ha in gestione.

La società De Francesco Service, gestore della struttura, ha infatti depositato e attivato il decreto ingiuntivo n. 321/24 emesso dal Tribunale di Vasto lo scorso 23 dicembre 2024 contro il Comune, per i mancati pagamenti relativi ai lavori di straordinaria manutenzione che la ditta aveva anticipato per garantire il funzionamento del parcheggio. Il provvedimento riconosce come tali interventi, essendo straordinari, debbano essere imputati all’Ente in base al contratto di gestione, che pone a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria.

La somma complessiva che il Comune è tenuto a corrispondere ammonta a 427.119,10 euro di risarcimento, cui si aggiungono oltre 76.000 euro di interessi di mora maturati, per un totale che supera la soglia dei 500mila euro.

Una cifra che, se rapportata al valore complessivo dell’appalto del Multipiano, pari a circa 2,5 milioni di euro, evidenzia la portata del contenzioso e la gravità della situazione finanziaria che si prospetta per l’Ente. Il decreto ingiuntivo impone al Comune di Vasto di dare esecuzione al pagamento entro il prossimo 29 dicembre, termine ultimo per evitare conseguenze ancora più pesanti.

In caso di mancata ottemperanza, la De Francesco Service sarà legittimata ad agire in via esecutiva, arrivando fino al pignoramento dei fondi presenti nelle casse comunali, con un impatto diretto e immediato sulla capacità dell’Ente di sostenere la propria ordinaria amministrazione.

La vicenda, che nasce da un rapporto contrattuale e da lavori indispensabili per la funzionalità della struttura, si è trasformata in un nodo giudiziario e finanziario tra gestore e amministrazione pubblica.

