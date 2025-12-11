Ecocontrol in Buone Imprese: «Ognuno può dare il suo contributo, è questo il senso della rete»

TERMOLI. Ecocontrol sceglie di aderire a “Buone Imprese”, il progetto che mette in rete aziende capaci di coniugare innovazione, responsabilità sociale e visione condivisa. Una scelta che non è soltanto formale, ma che vuole diventare esempio concreto.

«Ognuno può dare il suo contributo – sottolinea Fausto Di Stefano – con idee, visioni e caratteristiche proprie. È questo il senso della rete: non uniformare, ma valorizzare le differenze e metterle a disposizione di un obiettivo comune».

«Il messaggio si rivolge in primo luogo agli imprenditori che hanno voglia di mettersi in gioco, di aprirsi alle nuove tecnologie e di creare posti di lavoro capaci di dare prospettiva alle comunità. Ma è anche un invito alle nuove generazioni, chiamate a raccogliere la sfida del futuro e a mettersi a disposizione con competenze e creatività.

Il progetto non si limita alla dimensione economica: punta a restituire alla società un esempio di aiuto e condivisione, anche attraverso la redistribuzione degli utili e la costruzione di un modello di impresa che non guarda solo al profitto, ma alla dignità del lavoro e al benessere collettivo.

Ecocontrol, con questa adesione, ribadisce la volontà di essere parte attiva di un sistema che crede nel valore della rete e nella forza della collaborazione. Un segnale che oggi, più che mai, diventa necessario per ridare fiducia e prospettiva a chi vuole costruire un futuro diverso».

