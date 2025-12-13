Eikon: l’annuario 2026 dedicato alla “Gente di Mare”

TERMOLI. La fotografia come linguaggio espressivo, dialogo tra affetti e sentimenti, luoghi e pensieri: è questa la cifra di Stefano Leone, tra i fotografi più originali e riconosciuti in Italia per la raffinatezza delle sue opere. Reduce dal successo della presentazione del volume dedicato all’Amerigo Vespucci, Leone torna a proporre nuove pubblicazioni tra dicembre e gennaio: il calendario EIKON, cui seguiranno un secondo calendario e un nuovo libro. L’annuario, in particolare, è dedicato alla Gente di Mare, con partenza dalla città di Termoli, che da sempre l’autore esporta e promuove oltre i confini nazionali.

Troppi i successi per elencarli tutti, ma uno resta emblematico: dicembre 1999, quando la Repubblica pubblicò in prima pagina le copertine dei dieci calendari e dei dieci fotografi più originali al mondo, includendo proprio Leone. La nuova presentazione si terrà il 23 dicembre alle ore 18.00 presso l’Auditorium di via Elba, accompagnata dal concerto del Manuel Petti Ensemble. Il fisarmonicista molisano, tra i più apprezzati in Italia, proporrà un repertorio di brani originali e composizioni in omaggio al Santo Natale insieme a musicisti di prestigio. L’ingresso sarà libero e i convenuti potranno usufruire del parcheggio esterno al supermercato che ospita la sala auditorium. Ulteriori dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni.

EB