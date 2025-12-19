Esodo natalizio: traffico intenso sulla statale 16

MOLISE. Si avvicinano le festività natalizie e aumentano i flussi lungo le strade principali della penisola.

Tra le arterie più interessate, la statle 16 “Adriatica” registrerà un incremento significativo del traffico, con picchi stimati tra 600.000 e 700.000 veicoli nelle giornate di maggiore afflusso, tra venerdì 19 e lunedì 22 dicembre. I tratti più critici si concentrano tra Abruzzo, Molise e Puglia, collegati alle principali località turistiche e di villeggiatura.

Anas ha predisposto squadre operative h24 per monitorare la viabilità e intervenire tempestivamente in caso di incidenti o condizioni meteorologiche avverse. Per favorire la circolazione, durante i giorni festivi è prevista la sospensione dei mezzi pesanti dalle 9:00 alle 22:00.

Gli automobilisti possono consultare la situazione del traffico in tempo reale sul sito stradeanas.it, sull’app gratuita “VAI” o tramite il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde 800.841.148. La raccomandazione resta quella di guidare con prudenza, evitando distrazioni, alcol e droghe alla guida.