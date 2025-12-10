Ferito durante l’inseguimento a un rapinatore, medaglia d’argento al maresciallo Tamburro

LARINO. Nel pomeriggio di martedì 9 dicembre 2025 il Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, ha fatto visita al Comando Legione “Abruzzo e Molise” di via Madonna degli Angeli a Chieti per il tradizionale scambio di auguri in vista delle imminenti festività natalizie. Ad accogliere l’alto Ufficiale nella caserma “Pasquale Infelisi” è stato il Generale di Brigata Gianluca Feroce, Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”. Presenti all’incontro i vertici dei reparti territoriali e speciali dell’Arma, i Comandanti Provinciali, rappresentanze di Compagnia, militari della sede, associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e delegazioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali in congedo.

Subito dopo i saluti istituzionali, il Generale Masciulli ha consegnato la Medaglia d’Argento al Merito Civile al Maresciallo in congedo Franco Tamburro, per il comportamento eroico tenuto da Vicebrigadiere del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Larino. La motivazione recita: «Con eccezionale senso di abnegazione, non esitava a porsi all’inseguimento dell’autore di una rapina commessa in danno di un esercizio commerciale, il quale, per guadagnarsi la fuga, esplodeva al suo indirizzo alcuni colpi di pistola, ferendolo gravemente al torace. Chiaro esempio di elette virtù civiche e alto senso del dovere. Larino, 23 giugno 1998».

Nel corso della cerimonia il Generale Masciulli ha rivolto un saluto particolare al Tenente Colonnello Fiorindo Basilico, che il 14 dicembre prossimo lascerà il servizio attivo dopo 33 anni, e ha espresso apprezzamento a tutti i reparti dell’Arma sul territorio per la quotidiana attività istituzionale, sottolineando l’importanza del servizio di prossimità e di rassicurazione sociale svolto dalle Stazioni Carabinieri in favore dei cittadini, soprattutto anziani e appartenenti alle fasce più deboli della società.

L’incontro è stato preceduto da una visita alla stazione Carabinieri di Campotosto (AQ), a 1.400 metri di altitudine, dove l’Alto Ufficiale ha incontrato il Comandante di Stazione e tutto il personale.

EB