Feste in sicurezza: come prevenire i rischi da Natale a Capodanno

“Pillole” su Sicurezza e Prevenzione: Tratteremo, con la massima sintesi e semplicità possibile, argomenti e curiosità, legati alla nostra ed altrui sicurezza, alla prevenzione, alla conoscenza tecnica e delle normative. Al termine dell’articolo troverete i link delle puntate precedenti.

In questa “pillola” parleremo di “Feste in Sicurezza: Come Prevenire i Rischi”:

Le festività natalizie e di fine anno sono momenti di gioia e convivialità, ma portano con sé alcune insidie legate alle tradizioni e al clima del periodo. Dagli addobbi casalinghi ai festeggiamenti in piazza, la prevenzione è lo strumento migliore per evitare che un momento di festa si trasformi in un’emergenza. Negli anni scorsi ho scritto articoli su rischi specifici; oggi voglio elencare i principali pericoli da monitorare e fornire alcuni consigli pratici.

1. Decorazioni e Impianti Elettrici

L’albero di Natale e le luminarie sono tra i principali responsabili di incendi domestici nel mese di dicembre. Il rischio di cortocircuito è dovuto, principalmente, a catene luminose di bassa qualità o a un loro uso improprio. Sebbene il pericolo di incendio per surriscaldamento o sovraccarico delle prese multiple si sia notevolmente ridotto negli ultimi anni grazie alla diffusione dei LED, la prudenza resta fondamentale.

Consiglio: Utilizzate solo luci di qualità con marchio CE e spegnetele sempre quando uscite di casa o andate a dormire.

Utilizzate solo luci di qualità con marchio e spegnetele sempre quando uscite di casa o andate a dormire. Posizionamento: Attenzione agli alberi di Natale, sia veri che sintetici: possono prendere fuoco in pochi secondi. Evitate di posizionarli vicino a camini, stufe o candele accese.

2. Botti e Fuochi d’Artificio

I festeggiamenti di Capodanno registrano purtroppo ogni anno feriti a causa dell’uso improprio di materiale pirotecnico. I rischi principali includono ustioni, traumi oculari e gravi lesioni alle mani causate da petardi illegali o inesplosi.

Consiglio: Acquistate solo prodotti autorizzati in negozi sicuri. Non tentate mai di riaccendere un fuoco d’artificio non esploso e mantenete sempre una distanza di sicurezza dai materiali infiammabili.

Acquistate solo prodotti autorizzati in negozi sicuri. Non tentate mai di riaccendere un fuoco d’artificio non esploso e mantenete sempre una distanza di sicurezza dai materiali infiammabili. Animali domestici: Un’attenzione particolare va riservata agli animali domestici che, a causa dei forti rumori, potrebbero avere crisi di panico e ferirsi.

3. Sicurezza Stradale

Il periodo delle feste vede un aumento del traffico e, purtroppo, degli incidenti legati alla guida in stato di ebbrezza. La combinazione di brindisi, cene abbondanti e asfalto spesso ghiacciato o bagnato aumenta drasticamente il pericolo di sinistri.

La regola d’oro: Applicate la regola del “guidatore designato”: chi guida non beve. Se dopo un lungo cenone vi sentite stanchi, riposate o aspettate prima di mettervi al volante.

4. Cucina e Rischi Domestici

Anche la preparazione dei cibi nasconde insidie: dalle intossicazioni alimentari per cattiva conservazione, agli incidenti in cucina (tagli, scottature) dovuti alla fretta.

Consiglio: Fate attenzione alla conservazione degli avanzi, evitando di lasciarli a temperatura ambiente per troppe ore.

Fate attenzione alla conservazione degli avanzi, evitando di lasciarli a temperatura ambiente per troppe ore. Bambini piccoli: Prestate la massima attenzione: noccioline, caramelle o piccoli pezzi di giocattoli appena scartati possono causare soffocamento.

La prudenza non rovina la festa, la protegge. Bastano pochi piccoli accorgimenti per trascorrere un Natale e un Capodanno sereni con le persone care.

Auguri di Buone Feste!

————————————————————————————————————

Per contatti , richieste per trattare specifici argomenti nei prossimi appuntamenti, curiosità e domande, utilizzate la seguente email sicurezza.prevenzione360@gmail.com

Aldo Ciccone (ANVVF Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale)

