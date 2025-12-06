Fiducia è la parola dell’anno: il filo sottile che tiene insieme la vita

TERMOLI. “La fiducia è preziosa e delicata come una gemma: ci vuole impegno per guadagnarla e molta cura per non scalfirla”. Questa frase descrive perfettamente uno dei valori più importanti della nostra vita, ed è per questo che la Treccani ha scelto “fiducia” come parola dell’anno 2025, richiamando l’attenzione su un principio essenziale per le relazioni, le comunità e la nostra capacità di vivere con serenità e apertura.

La fiducia non è mai immediata né garantita. Si conquista lentamente, passo dopo passo, attraverso coerenza, gesti concreti, parole mantenute e disponibilità sincera verso gli altri. Ogni promessa rispettata, ogni atto di sincerità, ogni gesto di ascolto contribuisce a rafforzare questo legame invisibile che tiene insieme persone, gruppi e comunità.

Ma la fiducia è anche fragile e può venire meno in un attimo. Una parola non detta, un tradimento, una mancanza di attenzione possono incrinarla profondamente. Quando la fiducia si perde, le relazioni si incrinano, la comunicazione si interrompe e può nascere diffidenza. Recuperarla non è semplice: richiede tempo, pazienza, responsabilità e gesti coerenti. In alcuni casi, ciò che si è rotto non torna mai com’era, ricordandoci quanto sia prezioso custodire e proteggere questo valore ogni giorno.

A livello personale, la fiducia significa credere in se stessi, nelle proprie capacità e nelle proprie scelte, affrontando le difficoltà con determinazione. Nelle relazioni, è il collante che consente di costruire legami autentici, profondi e duraturi. Nella vita sociale e comunitaria, diventa la base per collaborazioni solide, progetti condivisi e ambienti in cui le persone si sentono sicure di esprimersi e partecipare. Senza fiducia, tutto questo rischia di sgretolarsi.

Ma fidarsi è anche un atto di coraggio. Aprirsi agli altri implica sempre un rischio: quello di essere delusi, traditi o fraintesi. Tuttavia, senza questo rischio, non è possibile creare legami autentici né vivere relazioni profonde. Fidarsi significa concedere agli altri la possibilità di dimostrare di essere affidabili, ma significa anche impegnarsi a essere degni della fiducia ricevuta. È un vero e proprio investimento nelle persone e nella comunità, un patto silenzioso che regge la vita quotidiana.

La fiducia si manifesta nei piccoli gesti: un sorriso sincero, una parola di incoraggiamento, un sostegno nei momenti difficili. Ma anche nella capacità di perdonare, di offrire una seconda possibilità e di ricostruire ciò che è stato incrinato. Quando la fiducia viene meno, provoca dolore, incomprensioni e distanza. Tuttavia, proprio la consapevolezza di questa fragilità ci rende più attenti, più responsabili e più capaci di coltivarla in modo autentico.

Scegliere la fiducia come parola dell’anno significa ricordarci quanto sia importante proteggerla e coltivarla. Ogni gesto, ogni parola, ogni decisione può rafforzarla o comprometterla. È una responsabilità quotidiana, ma anche una grande opportunità: quella di costruire rapporti veri, sostenere gli altri, aprirsi e credere nelle persone.

In un mondo che corre veloce e spesso appare frammentato, la fiducia resta un punto fermo, un faro che guida le relazioni autentiche. È un dono fragile, potente e prezioso, capace di trasformare la vita personale, rafforzare i legami sociali e rendere la comunità più coesa. Coltivare la fiducia significa vivere con apertura, ascoltare, sostenere e credere negli altri. È il filo sottile che ci lega, ci sostiene e ci permette di affrontare il futuro con speranza, sicurezza e coraggio, consapevoli che quando si perde, la sua assenza si sente profondamente, ma quando si guadagna, arricchisce la vita in modi impagabili.

Alberta Zulli