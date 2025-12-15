Fondovalle Sinarca: ripulita l’area invasa dai rifiuti

TERMOLI. Prosegue l’attività avviata alcune settimane fa per l’individuazione e la pulizia dei siti di abbandono rifiuti. L’iniziativa ha già permesso di ripulire diverse aree dove venivano lasciati rifiuti di ogni genere in modo indiscriminato.
Grazie all’interessamento dell’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola, in collaborazione con la Rieco, il dirigente di settore e il Dec Daniele Del Ciotto, le Guardie Ecologiche Ambientali hanno segnalato ulteriori siti di abbandono lungo la Fondovalle Sinarca.
Uno di questi, situato all’interno del territorio cittadino, conteneva praticamente di tutto. L’area è stata completamente ripulita grazie all’intervento congiunto delle Guardie Ecologiche e della Rieco.
Più avanti lungo la strada, si trova una seconda zona di sosta, questa volta in territorio provinciale, dove il problema dell’abbandono dei rifiuti persiste. Nei prossimi giorni potrebbe essere richiesta l’autorizzazione per intervenire anche in quell’area, al fine di contrastare definitivamente il fenomeno.
AZ