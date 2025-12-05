Gente di mare: tutti gli studenti premiati a Termoli

TERMOLI. Come ogni anno, Termoli celebra San Basso d’inverno e le eccellenze del mondo studentesco, nella manifestazione “Gente di Mare”, giunta alla 38esima edizione. La manifestazione si è aperta con l’intervento del sindaco, Nico Balice, condotta da Antonio Lanzone e Antonietta Occhionero.

Termoli celebra l’eccellenza dei suoi studenti in un’unica, lunga, meritata fotografia collettiva che attraversa scuole, indirizzi, percorsi e ambizioni, restituendo l’immagine di una comunità che cresce, studia, si impegna e porta in alto il nome della città.

All’Istituto Comprensivo “Brigida-Cuoco” brillano Michele D’Alessandro (3 A, voto 10), Sofia Di Perna (3 A, 10 con lode), Annachiara Miraglia (3 A, 10 con lode), Anna Claudia Tutolo (3 A, 10 con lode), Emma Petrucci (3 B, 10), Alessandro Ricci (3 B, 10 con lode), Francesca Celebre (3 E, 10 con lode), Lorenzo Ciavarella (3 E, 10 con lode), Ivan Giannangelo (3 E, 10), Francesca Sveva Paolitto (3 E, 10), Sara Petrella (3 E, 10 con lode), Ginevra Presenza (3 E, 10 con lode), Kristel Lemme (3 F, 10 con lode) e Christian Vittorio Romano (3 F, 10).

L’Istituto Comprensivo “Bernacchia-Schweitzer” conferma una straordinaria stagione di risultati con Vincenzo Chiola (3 A Bernacchia, 10 e lode), Andrea Di Florio (3 A Bernacchia, 10 e lode), Carlotta Marzola (3 A Bernacchia, 10), Costantino Asiatico (3 B Bernacchia, 10 e lode), Federico Caruso (3 B Bernacchia, 10 e lode), Antonio Nathan Giuliani (3 B Bernacchia, 10), Gianmario Mucciarella (3 B Bernacchia, 10 e lode), Valerio Emanuele Paolitto (3 B Bernacchia, 10 e lode), Alice Bordonali (3 C Bernacchia, 10 e lode), Annachiara Marinucci (3 C Bernacchia, 10 e lode), Giulia Francesca Rago (3 C Bernacchia, 10 e lode), Rosa Ana Lici Oliveira Figliano (3 A Schweitzer, 10), Gaia Bubici (3 B Schweitzer, 10), Alessandro Colucci (3 B Schweitzer, 10), Giulia Floro (3 B Schweitzer, 10 e lode), Samuel Garofalo (3 B Schweitzer, 10), Cristel Iannaccio (3 B Schweitzer, 10 e lode), Cosimo Bolumetto (3 C Schweitzer, 10), Sofia Holzknecht (3 C Schweitzer, 10 e lode) e Gaia Vigilante (3 C Schweitzer, 10 e lode).

L’Istituto Comprensivo “Achille Pace” porta a casa una squadra di eccellenze composta da Alessio Beccia (10), Emanuela Braia (10), Greta Bucci (10), Greta Panicciari (10 e lode), Sofia Pezzuto (10 e lode), Asia Daniela Pupillo (10), Chiara Simone (10 e lode) e Tamara Tommasone (10 e lode).

Salendo di grado, l’Istituto di Istruzione Superiore “Ettore Majorana” conferma la solidità dei suoi indirizzi tecnici e artistici con Francesco Iaizzi (5^ Ach Itcm, Chimica e Materiali, 100), Andrea Bavota (5^ A At Itat, Automazione Elettronica ed Elettrotecnica, 100), Giuseppe Marinelli (5^ A At Itat, Automazione Elettronica ed Elettrotecnica, 100), Antonio Melchiorre (5^ A At Itat, Automazione Elettronica ed Elettrotecnica, 100), Loris Liggieri (5^ B At Itat, Automazione Elettronica ed Elettrotecnica, 100), Luigi De Santis (5^ A In Itia, Informatica e Telecomunicazioni, 100), Carmelo Sugamele (5^ A In Itia, Informatica e Telecomunicazioni, 100 con lode), Michele Corvelli (5^ C In Itia, Informatica e Telecomunicazioni, 100), Sara Celeste (5^ A Af Lic6, Arti Figurative – Plastico Pittorico, 100), Renato Gentile (5^ A Af Lic6, Arti Figurative – Plastico Pittorico, 100), Desirè Adriana Leggieri (5^ A Af Lic6, Arti Figurative – Plastico Pittorico, 100), Eliana Tilli (5^ Baf Lic6, Arti Figurative – Plastico Pittorico, 100) e Julia Di Stefano (5^ A Ar L105, Architettura e Ambiente, 100).

All’Istituto Superiore “Alfano da Termoli”, il Liceo Classico “Gennaro Perrotta” vede distinguersi Primiano D’Apote (5 A, 100), Antonino Magagnato (5 A, 100), Vincenzo Mastronardi (5 A, 100 con lode), Federico Occhionero (5 A, 100 con lode), Martina Sivilla (5 A, 100), Giulia Bravo (5 B, 100), Alessia Cesari (5 B, 100), Nicola D’Aimmo (5 B, 100), Giulia La Torre (5 B, 100 con lode), Martina Serago (5 B, 100) e Angelica Trolio (5 B, 100).

Il Liceo Scientifico “Alfano da Termoli” aggiunge un’altra lunga serie di successi con Silvia Del Ciotto (5 A, 100), Pasquale Del Pinto (5 A, 100 con lode), Chiara Di Vito (5 A, 100), Giada Mangiarape (5 A, 100 con lode), Ilaria Cravero (5 B, 100), Manuela Cucoro (5 B, 100 con lode), Allegra D’Agostino (5 B, 100), Luca Di Stefano (5 B, 100 con lode), Andrea Pellicciotta (5 B, 100 con lode), Angelo Trolio (5 B, 100), Sofia Amicone (5 E, 100), Chiara Caruso (5 E, 100), Elena Nucci (5 E, 100), Andrea Intilangelo (5 F, 100) ed Elia Zappacosta (5 F, 100).

L’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Federico di Svevia” conferma il pieno successo di tutti i suoi studenti con votazioni di 100 e 100 e lode: Angelica Florio, Francesca Friso, Simone Lorusso, Cristina Padulo, Claudio Paradiso, Rosslyn Giovanna Salvatore e Nicolò Tamburri.

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Boccardi – U. Tiberio” vede premiati Dennis Braia (100), Christian Buciardini (100), Morena Colombo (100), Davide Gargiulo (100), Simona Romano (100), Silvia Rossi (100), Rocco Eolo Salome (100), Vanessa Leone (100 con lode) e Luigi Masucci (100 con lode).

Chiude il quadro l’Università degli Studi del Molise, con gli studenti che hanno conseguito la lode nei percorsi accademici: per il corso “Management del Turismo e dei Beni Culturali” Daniela Dashi, Nicola De Santis, Francesca Pia Di Cicco, Elda La Rocca e Melissa Molinaro; per “Scienze Turistiche – Enogastronomia del Turismo” Ivano De Libero e Jessica Mattino; per “Scienze Turistiche – Turismo e Sviluppo Locale” Fiorella Staffieri. Una comunità intera, dunque, che si riconosce nei volti e nei risultati dei suoi giovani, e che attraverso di loro misura la forza di un territorio che continua a credere nella scuola, nella formazione e nel futuro.