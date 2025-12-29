Gianni Di Matteo diventa presidente della Cantina Cliternia

Nicola Occhionero al vertice della Cooperativa olivicola di Portocannone

BASSO MOLISE. Rinnovamento ai vertici: nuove guide per Cantina Cliternia e Cooperativa olivicola di Portocannone.

Cambio della guardia nelle due principali realtà cooperative del basso Molise. La Cantina Cliternia di Campomarino e la Cooperativa olivicola di Portocannone hanno eletto i loro nuovi presidenti: Gianni Di Matteo, imprenditore agricolo, già alla guida della cooperativa olivicola di San Martino e sindaco dello stesso Comune, e Nicola Occhionero, imprenditore olivicolo. Entrambi provengono dal mondo produttivo e sono soci di Coldiretti, un segnale che non passa inosservato.

Secondo Coldiretti Molise, la scelta di affidare la leadership a figure radicate nella produzione rappresenta un passaggio necessario per imprimere un rinnovamento concreto, capace di proiettare viticoltura e olivicoltura molisana verso standard più moderni, competitivi e orientati all’eccellenza. Una cooperazione che torna a essere strumento di aggregazione, capace di unire imprese e produttori, rafforzare il senso di comunità e generare volumi adeguati alle richieste del mercato.

Le sfide sul tavolo sono molte e complesse. Nel settore olivicolo la priorità resta la lotta alla contraffazione, fenomeno che mette a rischio la sopravvivenza stessa delle aziende. Per la viticoltura, invece, la partita si gioca sulla capacità di consolidare i mercati conquistati negli anni, superando ostacoli come i dazi e l’evoluzione dei gusti dei consumatori. Tutto questo in un contesto segnato dal cambiamento climatico e dalle nuove fitopatie che ne derivano, fattori che impongono strategie innovative e una gestione sempre più tecnica delle produzioni.

Coldiretti richiama la necessità di un’agricoltura multifunzionale, capace non solo di garantire cibi sani e genuini, ma anche di offrire ai consumatori la possibilità di conoscere da vicino luoghi, metodi e storie che stanno dietro ogni prodotto. È in questa direzione che si inserisce la crescita, anche in Molise, di enoturismo e olioturismo: esperienze che uniscono degustazione, territorio e cultura, generando valore aggiunto per le imprese e nuove opportunità per l’economia regionale.

Con questo spirito, Coldiretti Molise rivolge ai neopresidenti e ai nuovi organi sociali un augurio di buon lavoro, nella consapevolezza che il futuro delle filiere passa dalla capacità di innovare senza perdere il legame con la comunità e con la terra.

