Giornata dei volontari e del suolo, due facce dello stesso impegno

TERMOLI. Oggi, 5 dicembre, il mondo celebra la Giornata Internazionale del Volontariato e la Giornata Mondiale del Suolo.

Rendere omaggio allo stesso giorno al volontariato e al suolo significa ricordare che prendersi cura degli altri e prendersi cura della terra sono due gesti strettamente legati. Il 5 dicembre è una data che celebra la dedizione, l’altruismo e la responsabilità, valori che trovano espressione sia nell’impegno dei volontari sia nella salvaguardia di quella risorsa fondamentale che è il suolo.

Il volontariato è molto più di un gesto di generosità: è presenza attiva, partecipazione, impegno quotidiano. Sono milioni le persone in tutto il mondo che dedicano tempo ed energie per aiutare chi ha bisogno, sostenere le comunità, promuovere iniziative sociali, culturali e ambientali. I volontari sono il cuore pulsante della società: operano senza aspettarsi nulla in cambio, ma con la consapevolezza che ogni azione può fare la differenza. Sono educatori, soccorritori, accompagnatori, sostenitori della cultura, promotori di salute e protezione, custodi della memoria e dell’ambiente.

Tra le molte forme di volontariato, vi è chi si prende cura del suolo e del territorio, proteggendo risorse vitali per l’uomo e per la natura. Il suolo non è solo terra: è vita, biodiversità, cibo, acqua, equilibrio climatico. È la base su cui poggia la nostra esistenza. E proprio come il volontariato, richiede attenzione, cura costante e dedizione. Chi pianta alberi, ripristina terreni degradati, promuove pratiche sostenibili o organizza iniziative di educazione ambientale, porta un contributo concreto al futuro del pianeta.

Celebrare oggi entrambe le giornate significa anche riconoscere il valore dei gesti quotidiani, piccoli o grandi che siano. Significa riflettere su quanto il volontariato, in tutte le sue forme, sia essenziale per la vita delle comunità, così come la protezione del suolo è essenziale per la vita stessa. La solidarietà verso le persone e la responsabilità verso la terra non sono percorsi separati: si influenzano reciprocamente e si rafforzano a vicenda.

In un mondo sempre più complesso e fragile, il volontariato rappresenta un faro di speranza. Dimostra che ciascuno di noi può fare la differenza, che l’impegno individuale unito alla collaborazione crea cambiamenti reali e duraturi. Che sia aiutando una persona in difficoltà, partecipando a un progetto comunitario o proteggendo l’ambiente, il volontario mostra che la cura, l’attenzione e la passione hanno un valore incalcolabile.

Oggi, mentre celebriamo anche la Giornata Mondiale del Suolo, ricordiamo che ogni azione volta alla salvaguardia della terra è, in fondo, un atto di volontariato verso il futuro. Volontari e cittadini, insieme, possono trasformare piccoli gesti in azioni concrete, promuovendo un mondo più solidale, sostenibile e attento alle nuove generazioni.

Il 5 dicembre è dunque una giornata di gratitudine e consapevolezza, un invito a tutti a partecipare, a mettersi in gioco e a fare la propria parte. Perché prendersi cura delle persone e del pianeta non è solo un dovere, ma un modo di costruire un futuro migliore, passo dopo passo, gesto dopo gesto, cuore dopo cuore.

Alberta Zulli