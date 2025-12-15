«Grazie all’Hospice di Larino per la dedizione, cura e rispetto per la nostra Maria»

GUGLIONESI-LARINO. Un gesto di riconoscenza che nasce dal dolore ma si trasforma in gratitudine.

In un momento di grande delicatezza e sofferenza, la famiglia Marcantonio-Di Rocco sente il bisogno di rendere pubblico il proprio ringraziamento a chi, con competenza e umanità, ha accompagnato Maria fino all’ultimo istante.

«Tutta la famiglia di Maria desidera esprimere un sincero e profondo ringraziamento all’Hospice di Larino per le cure, l’umanità e la professionalità dimostrate.

Un pensiero speciale va a tutto lo staff, agli infermieri e agli operatori socio-sanitari, che hanno saputo prendersi cura della nostra nonna non come di una semplice paziente, ma come di una mamma, con rispetto, dolcezza e infinita dedizione.

Un sentimento di profonda gratitudine è rivolto in particolare al dottor Mariano Flocco, per la straordinaria umanità dimostrata e per l’eccellenza professionale con cui ha sempre seguito la paziente, restando vicino non solo a lei, ma anche all’intera famiglia, con presenza costante, attenzione e sensibilità.

La famiglia Marcantonio di Rocco ringrazia di cuore tutti coloro che, con grande discrezione e umanità, hanno accompagnato questo percorso così difficile, offrendo sostegno e conforto in un momento tanto doloroso».

A esprimere pubblicamente questo ringraziamento sono il marito, le figlie, i generi, i nipoti e tutta la famiglia, uniti nel ricordo e nella riconoscenza verso chi ha reso più umano un passaggio così delicato della vita.