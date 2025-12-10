Guardia medica pediatrica, Primiani: «Raccolto il nostro appello, ma continueremo a vigilare»

CAMPOBASSO. «Raccolto il nostro appello, ma continueremo a vigilare».

Il portavoce del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Angelo Primiani, commenta così la decisione della struttura commissariale: «Fortunatamente, il senso dell’appello lanciato nei giorni scorsi è stato colto: la struttura commissariale ha disposto che l’Asrem garantisca anche per il 2026 la continuità del servizio di Guardia medica pediatrica nei giorni festivi e prefestivi a Campobasso, Termoli, Isernia e Agnone. L’ho evidenziato più volte: si tratta di una decisione importante, che riconosce il valore di un’iniziativa capace di rispondere concretamente ai bisogni delle famiglie e, allo stesso tempo, di alleggerire la pressione sui Pronto soccorso, come dimostrato dall’esperienza di questi mesi. In tanti — mamme e papà da tutto il Molise — mi hanno scritto per esprimere vicinanza all’iniziativa intrapresa in Consiglio regionale, consapevoli dell’importanza di un servizio che nei fatti si è dimostrato efficace e necessario. In tal senso è nato anche un Comitato spontaneo che era pronto sin da subito a raccogliere migliaia di firme per chiedere la proroga del servizio.

Teniamo tuttavia l’attenzione sempre alta: la continuità annunciata dovrà essere supportata dal relativo finanziamento e formalizzata con apposito decreto attuativo e successivo provvedimento di Asrem. Solo allora potremo dire che la proroga è effettivamente garantita. Continueremo, dunque, a seguire passo dopo passo l’attuazione di questo impegno, perché di fronte alle esigenze di salute dei nostri bimbi non devono esistere incertezze. Ma non solo: il servizio va reso organico e strutturale all’interno delle Case della salute previste nella riorganizzazione della sanità territoriale, per questo porterò il tema in Aula il prima possibile con l’obiettivo di proporre soluzioni migliorative che possano allo stesso tempo potenziare l’offerta dell’assistenza pediatrica contenendone la spesa».

EB