Guglionesi Progressista e circolo Pd: mesi di attività istituzionale tra proposte, controlli e risultati

GUGLIONESI. Negli ultimi mesi il consigliere comunale Giuseppe Aristotile, insieme ai gruppi Guglionesi Progressista e Circolo del Partito Democratico, ha intensificato l’azione politica all’interno del Consiglio comunale, presentando mozioni, interrogazioni, interpellanze e lettere formali su temi considerati centrali per la tutela dei diritti e dei servizi della comunità. Un’attività definita dai promotori come «opposizione responsabile», orientata al controllo degli atti amministrativi e alla proposta di interventi concreti.

Mozioni: tra approvazioni e bocciature

Nel corso delle ultime sedute consiliari sono state presentate diverse mozioni. Tra queste, quella per la difesa della Guardia Medica e contro la chiusura del Pos Molise, respinta dalla maggioranza. Stessa sorte per la proposta di istituire un Cimitero per Animali d’Affezione e per il riconoscimento dello Stato di Palestina, quest’ultima accompagnata da una condanna delle violenze e sostenuta anche dal gruppo Progetto Comune.

Sono invece state approvate le mozioni riguardanti la regolamentazione di impianti eolici e fotovoltaici, con l’obiettivo di tutelare paesaggio e attività agricole, e quella per l’attivazione di uno Sportello Antiviolenza dedicato all’ascolto e al supporto delle donne.

Interrogazioni e interpellanze: focus su servizi, scuola e manutenzioni

Sul fronte degli atti ispettivi, Aristotile ha presentato interrogazioni relative all’apertura dello Sportello Grim per l’assistenza sulle bollette dell’acqua, richiesta accolta dalla maggioranza. Ulteriori interventi hanno riguardato le letture stimate delle bollette Grim, la situazione dell’edilizia scolastica del Liceo, con fondi Pnrr fermi da sette anni, e la richiesta di chiarimenti dopo la grandinata del 30 agosto scorso, con sollecitazione al riconoscimento dello stato di calamità.

Tra le altre questioni sollevate figurano la trasparenza sui lavori del Cimitero Comunale, la segnalazione sulla cumulabilità delle indennità per ruoli in enti con popolazione superiore ai 15mila abitanti e l’interpellanza per la riapertura della Biblioteca Comunale, anch’essa accolta.

Lettere e interessamenti: pressione istituzionale su opere e tariffe

Parallelamente all’attività consiliare, i gruppi hanno inviato una serie di comunicazioni formali. Tra queste, l’interessamento sui lavori per la riapertura del Prearo, con richieste di monitoraggio e accelerazione degli interventi, e una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio comunale sulle nuove tariffe Tari, con richieste di maggiore equità e trasparenza.

Un’opposizione che rivendica metodo e risultati

Secondo Guglionesi Progressista e il circolo Pd, l’insieme degli atti presentati rappresenta «un lavoro costante di vigilanza e proposta», finalizzato a riportare al centro dell’agenda politica temi come sanità territoriale, servizi essenziali, tutela ambientale, giustizia sociale e dignità dei cittadini.

