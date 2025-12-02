Guglionesi: «Sette anni senza ricostruzione e il liceo resta abbandonato»

GUGLIONESI. La situazione dell’edilizia scolastica a Guglionesi è ormai critica: il Liceo Linguistico e Psico-pedagogico di Via Cristoforo Colombo, gravemente danneggiato dal sisma del 2018, resta fermo da sette anni senza alcun intervento di demolizione o ricostruzione. Di fronte a questa paralisi, il gruppo consiliare Guglionesi progressista e il circolo locale del Partito democratico si sono uniti per denunciare l’immobilismo che mette a rischio sicurezza, diritto allo studio e futuro del territorio.

Nonostante siano disponibili 2,55 milioni di euro destinati a messa in sicurezza e ricostruzione integrale, nessun lavoro è stato avviato, lasciando studenti, docenti e famiglie in una condizione di incertezza che mina le fondamenta del percorso educativo locale. “La comunità scolastica vive ogni giorno con il peso dell’incertezza, in strutture non sicure e senza prospettive concrete”, sottolineano in una nota congiunta PD e Guglionesi Progressista.

L’interrogazione consiliare presentata dal consigliere Giuseppe Aristotile punta a ottenere risposte immediate e impegni vincolanti: esclusione di soluzioni provvisorie, ricostruzione completa, collaborazione attiva con Provincia di Campobasso e Ministero dell’Istruzione, e coinvolgimento diretto di studenti, docenti e famiglie nella progettazione di ambienti moderni e funzionali. L’interrogazione sarà inoltre inoltrata ufficialmente alla Provincia e al presidente Pino Puchetti, con il supporto del consigliere provinciale Oscar Scurti, per richiamare l’attenzione sull’emergenza.

Il Liceo rappresenta un polo educativo di eccellenza, strategico per l’economia e la vitalità di Guglionesi: l’immobilismo attuale rischia di compromettere il suo potenziale e di penalizzare intere generazioni. PD e Guglionesi Progressista chiedono quindi una risposta pubblica dettagliata, la convocazione urgente di una Commissione Consiliare o un incontro pubblico con cronoprogramma vincolante.

“La scuola è il cuore della nostra comunità e il futuro dei giovani non può più attendere”, concludono le due realtà politiche, ribadendo la loro volontà di difendere con determinazione il diritto all’istruzione e la sicurezza degli studenti.

AZ