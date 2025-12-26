Guidotti Ships celebra i 25 anni di attività sulla Zenit

TERMOLI. A bordo della Motonave Zenit, domani sera, sabato 27 dicembre alle ore 17:30, la Guidotti Ships celebrerà i suoi venticinque anni di attività con un evento che riunirà equipaggi, partner, istituzioni e amici della storica realtà marittima.

Un quarto di secolo che non è soltanto una ricorrenza aziendale, ma la traiettoria di una presenza costante nei porti, nei collegamenti, nelle rotte che hanno segnato la crescita del settore e il radicamento della compagnia nel territorio.

L’appuntamento sulla Zenit diventa così l’occasione per ripercorrere le tappe di un percorso iniziato alla fine degli anni Novanta e consolidato attraverso investimenti, professionalità e una cultura del mare che ha saputo resistere alle trasformazioni del mercato.

Nel corso della serata verranno ricordati i momenti chiave della storia della Guidotti Ships, dal varo delle prime unità alle nuove sfide della logistica marittima, con uno sguardo rivolto alle prospettive future e al ruolo che la compagnia intende continuare a svolgere nel panorama nazionale.

Un anniversario che non celebra solo il passato, ma rilancia una visione: quella di un’impresa che ha fatto della continuità, dell’affidabilità e della presenza sul campo la propria identità, costruita giorno dopo giorno, viaggio dopo viaggio, insieme a chi il mare lo vive davvero.

EB