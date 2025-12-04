I commissari: «Il Tar conferma la correttezza del nostro operato sulla rete ictus»

CAMPOBASSO. L’ordinanza con cui il Tar Molise ha respinto le richieste di sospensione dell’esecutività e dell’efficacia della Rete Ictus rappresenta un passaggio decisivo per la sanità regionale, confermando la piena legittimità dell’atto approvato dai commissari ad acta Marco Bonamico e Ulisse Di Giacomo e adottato dall’Asrem, oltre alla necessità per il Molise di dotarsi di una rete di emergenza moderna, funzionale ed efficiente per il trattamento dell’ictus.

I due Commissari sottolineano come la decisione del Tar riconosca la correttezza delle procedure e dei decreti adottati in questi mesi, frutto di un lavoro costantemente condiviso con i tecnici dei Ministeri della Salute e dell’Economia.

La Rete Ictus è stata strutturata per rispondere ai bisogni reali della popolazione molisana, integrando strutture pubbliche ed eccellenze private accreditate, riducendo i tempi di intervento e migliorando i livelli di assistenza. L’obiettivo è garantire a chi viene colpito da una patologia tanto grave quanto tempo‑dipendente la migliore cura possibile, nel minor tempo possibile, evitando i cosiddetti “viaggi della speranza” fuori regione. Bonamico e Di Giacomo rivendicano con orgoglio i risultati già ottenuti: l’efficienza dimostrata dalla rete e le vite salvate dalla sua attivazione rappresentano la prova concreta dell’efficacia del modello adottato e della direzione intrapresa.

Un risultato che consolida il percorso di riorganizzazione dell’emergenza‑urgenza e rafforza la strategia sanitaria messa in campo per il futuro del Molise.

EB