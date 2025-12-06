«I fisioterapisti del Vietri sono riusciti a restituirmi forza, fiducia e la possibilità di camminare da solo»

LARINO-TERMOLI. Ci sono esperienze che meritano di essere raccontate, soprattutto quando smentiscono pregiudizi, restituiscono fiducia e mettono in luce il valore autentico delle nostre strutture sanitarie e delle persone che vi lavorano ogni giorno con dedizione: quella di Nicola (a proposito, auguri di buon onomastico) è una di queste.

«Mi chiamo Nicola e sono di Termoli; mi sono sottoposto a un intervento al ginocchio sinistro per l’impianto di una protesi totale presso l’ospedale di San Benedetto del Tronto e, al momento delle dimissioni, mi è stato chiesto dove avrei voluto effettuare la riabilitazione. Con poco entusiasmo ho scelto Larino, immaginando il classico ricovero poco utile nel reparto di Fisioterapia diretto dal nostro concittadino, il dottor Nicola Mascilongo. Invece oggi scrivo per testimoniare l’esatto contrario: ho trovato un reparto estremamente accogliente e, soprattutto, altamente professionale.

In soli quindici giorni i fisioterapisti sono riusciti a restituirmi forza, fiducia e la possibilità di camminare in modo dignitoso e autonomo, un risultato che non avrei mai immaginato di raggiungere in così poco tempo.

Con queste parole, semplici ma sincere, desidero ringraziare tutto il personale del reparto — infermieri, Oss, medici, operatori generici — e in modo particolare i fisioterapisti Maria Assunta, Antonella, Antonietta e Gianluca, con i quali si è creata fin da subito un’atmosfera familiare, fatta di competenza, umanità e incoraggiamento quotidiano. Questa è una vera e propria lode al reparto di Fisioterapia di Larino e a tutte le persone che vi lavorano con passione: nelle nostre strutture c’è tanto di buono, spesso non ce ne rendiamo conto, ma quando lo incontriamo è giusto riconoscerlo e dirlo.

Grazie di cuore a tutti e auguro un felice Natale a voi e alle vostre famiglie».

MT