Il calendario natalizio entra nel vivo: cresce l’attesa per il Capodanno in piazza a Campomarino

CAMPOMARINO. Il calendario natalizio entra nel vivo: cresce l’attesa per il Capodanno in piazza.

Prosegue senza pause il calendario degli eventi natalizi promossi dal Comune di Campomarino e dall’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali, un programma che sta registrando giorno dopo giorno una partecipazione sempre più ampia, segno di un’offerta capace di unire socialità, tradizione e valorizzazione del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi spicca il Capodanno in piazza, in programma il 31 dicembre a Largo Santa Maria a Mare con inizio alle ore 22.

Dopo il successo della scorsa edizione, l’Amministrazione comunale conferma la formula che ha conquistato residenti e visitatori: musica, convivialità e un grande momento collettivo per salutare insieme l’arrivo del nuovo anno. L’intrattenimento sarà affidato a DJ Mister D, già protagonista dell’ultimo Capodanno e molto apprezzato dal pubblico per la sua capacità di coinvolgere generazioni diverse con una selezione musicale dinamica e trasversale. La serata accompagnerà la comunità verso la mezzanotte con un conto alla rovescia condiviso e un’atmosfera pensata per trasformare lo spazio pubblico in un luogo di incontro, appartenenza e festa. Il Capodanno in piazza rappresenta infatti un momento simbolico per Campomarino: un’occasione per ritrovarsi, rafforzare i legami e vivere la città come spazio comune, aperto e partecipato.

L’evento del 31 dicembre si inserisce in un calendario che proseguirà anche nei primi giorni del nuovo anno, confermando la volontà dell’Amministrazione di offrire occasioni di intrattenimento e aggregazione lungo tutto il periodo delle festività. L’attesa cresce e Campomarino si prepara a salutare il 2026 con una serata organizzata, inclusiva e dedicata a tutta la cittadinanza.

EB