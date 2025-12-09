Il camper-estetista di viale Trieste è stato scassinato

TERMOLI. Il camper che funge da estetista on the road non c’è più in viale Trieste.

Un’attività che lavora ogni giorno con sacrificio, un camper trasformato in un piccolo centro estetico ambulante, e un matrimonio appena celebrato.

Doveva essere un periodo di gioia, invece per Selene e la sua titolare si è trasformato nell’ennesimo capitolo di una storia di vandalismi e furti che in viale Trieste, a Termoli, sembra non trovare mai fine. «Siamo state chiuse dal 1° dicembre perché mi sono sposata il 6», racconta Selene sul gruppo “Donne & Mamme del basso Molise”.

«Proprio quella mattina una passante – che ringraziamo infinitamente – ha avvisato la mia titolare che il camper era stato scassinato». Una scena devastante: finestrini rotti, prodotti e attrezzature rubati, tutto ciò che non serviva buttato fuori, sparso a terra, calpestato. Non solo furto, ma dispetti, umiliazione, cattiveria gratuita. «Non voglio puntare il dito contro nessuno senza prove» precisa Selene, con una lucidità che fa ancora più male.

«Ma qualcuno ha visto. Qualcuno ha sentito. Qualcuno ha telecamere che affacciano sulla zona. Chiediamo solo questo: aiutateci». Non è la prima volta. «Quattro settimane fa avevano già provato a scassinare la serratura. La denuncia l’abbiamo fatta allora, e nei prossimi giorni ne presenteremo un’altra». Un’attività piccola, fragile, che vive di fiducia e di strumenti di lavoro.

E che ora deve ricominciare da zero, ancora una volta. Ma in mezzo alla rabbia, Selene lascia spazio anche alla luce: «Quel che è successo non ha rovinato il giorno più bello della mia vita».

EB