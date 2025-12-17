Il debutto di Francesca Tana: «Produttività e lavoro di squadra per garantire la salute a tutti i cittadini»

TERMOLI. Ha assunto ufficialmente l’incarico il 15 dicembre la nuova direttrice sanitaria dell’ospedale San Timoteo di Termoli, la dottoressa Francesca Tana, nominata al termine di una procedura selettiva pubblica conclusa con il primo posto in graduatoria. L’incarico ha durata quinquennale e si inserisce in una fase strategica per il presidio ospedaliero del basso Molise.

Nel suo primo intervento pubblico, Tana ha indicato con chiarezza le priorità del mandato, partendo dai dati. «Sono abituata a parlare di numeri – ha spiegato – e i dati del Piano Nazionale Esiti mostrano un netto miglioramento della produttività dell’ospedale. La priorità sarà continuare su questo percorso». Un obiettivo che passa dal rafforzamento dell’attività chirurgica, ma anche di quella medica e dei servizi, perché «solo così possiamo garantire salute alla popolazione residente».

La direttrice sanitaria ha poi delineato una visione di sanità competitiva, capace di confrontarsi con standard sempre più elevati e coerente con la programmazione regionale, sottolineando la necessità di conoscere a fondo il presidio e le sue professionalità.

Infine, il messaggio al personale e ai cittadini: «Lavorare in squadra è fondamentale. La direzione c’è ed è aperta al confronto. Nessuno si salva da solo». Un esordio all’insegna della collaborazione e della continuità nel miglioramento.

