Il direttore marittimo Giannelli in visita alla Capitaneria di Porto di Termoli

TERMOLI. Una giornata intensa, densa di contenuti e di visione strategica, quella che ha visto oggi il Direttore Marittimo dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti, Capitano di Vascello (CP) Pil. Daniele Giannelli, far visita alla Capitaneria di porto di Termoli, nodo essenziale dell’architettura operativa della Guardia Costiera nel medio Adriatico.

Accolto dal Capo del Compartimento marittimo, Capitano di Fregata Giuseppe Panico, il Direttore Marittimo ha incontrato il personale della sede termolese, ascoltando esigenze, esperienze e criticità di un presidio che opera quotidianamente su un territorio complesso, articolato e strategico. Nel corso del briefing operativo sono state illustrate le principali attività svolte nell’area di giurisdizione molisana e delle Isole Tremiti: dalla salvaguardia della vita umana in mare alla sicurezza della navigazione, dal controllo delle attività di pesca alla tutela dell’ambiente marino e costiero, fino alla vigilanza sulla corretta fruizione dei litorali. Un quadro che conferma il ruolo della Guardia Costiera come presidio di legalità, sicurezza e prossimità istituzionale.

Successivamente, nella sala riunioni della Capitaneria, Giannelli ha incontrato i rappresentanti del cluster marittimo e portuale termolese e i servizi tecnico‑nautici del porto. Un confronto diretto, franco, orientato alla raccolta di proposte e alla costruzione di un coordinamento sempre più efficace tra operatori, istituzioni e Autorità marittima. «La Direzione Marittima – è stato ribadito – intende essere parte attiva nel dialogo con chi vive e lavora sul mare, affinché ogni scelta operativa o strategica sia condivisa e coerente con le esigenze reali del territorio».

La visita è poi proseguita al Municipio, dove il Direttore Marittimo ha incontrato il Sindaco della città, Nicola Antonio Balice. Un confronto che ha permesso di approfondire le questioni più rilevanti per il futuro dello scalo portuale e le prospettive di sviluppo della filiera marittima, settore chiave per l’economia locale e regionale.

La giornata termolese si è conclusa nella sala Giunta del Comune con la sottoscrizione, insieme ai rappresentanti della Regione, dell’Agenzia del Demanio e dell’Amministrazione comunale, dell’accordo “Piano Città degli Immobili Pubblici di Termoli”, un passaggio significativo nel percorso di valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio pubblico.

Il Direttore Marittimo ha espresso il proprio ringraziamento al personale della Capitaneria di porto di Termoli, riconoscendo «professionalità, dedizione e senso del dovere» di chi opera spesso in condizioni difficili, garantendo ogni giorno sicurezza, legalità e tutela del mare. Ha inoltre sottolineato come la presenza capillare del Corpo lungo la costa rappresenti un punto di riferimento per cittadini, operatori e diportisti.

La visita si inserisce nel programma della Direzione Marittima dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti, volto a rafforzare la conoscenza delle realtà locali e a consolidare un dialogo costante con gli enti del territorio. Un percorso che mira a proteggere e valorizzare il mare, le coste e le attività economiche e sociali che da essi dipendono.

