Il dottor Enzo Bianchi nominato Primario Emerito

CAMPOBASSO. «La Regione Molise e l’Asrem hanno conferito al dottor Enzo Bianchi il titolo di Primario Emerito, quale riconoscimento solenne di una carriera professionale di straordinario valore, interamente dedicata alla sanità pubblica e al servizio della comunità molisana.

Nel corso degli anni, il dott. Bianchi ha rappresentato un punto di riferimento autorevole per il sistema sanitario regionale, distinguendosi per competenza scientifica, equilibrio professionale e profonda umanità nell’esercizio della funzione medica. Il suo contributo ha inciso in maniera significativa sul miglioramento della qualità delle cure e sulla crescita culturale e organizzativa delle strutture sanitarie del Molise.

Con questo conferimento ho inteso rendere omaggio non solo a un percorso di eccellenza, ma anche a un esempio etico e professionale che ha formato generazioni di medici e operatori sanitari. Il titolo di Primario Emerito testimonia la stima delle istituzioni regionali e la gratitudine dell’intera comunità verso chi ha saputo interpretare la medicina come autentico servizio pubblico.

Al dottor Enzo Bianchi rivolgo il mio più sentito ringraziamento per quanto ha fatto per la sanità molisana, con l’auspicio che il suo esempio continui a essere fonte di ispirazione per tutta la nuova generazione dei professionisti del campo sanitario». Così il presidente delle Regione Molise, Francesco Roberti.