Il ghiaccio che scioglie le barriere: quando lo sport diventa incontro, dignità e comunità

TERMOLI. Ci sono barriere che non fanno rumore, ma che ogni giorno separano, isolano, rallentano. E poi ci sono gesti semplici, quasi elementari, capaci di incrinarle: una mano tesa, un passo incerto sostenuto da un’altra persona, il coraggio di scivolare insieme sul ghiaccio. Da questa immagine nasce la II edizione de «Il ghiaccio che scioglie le barriere», l’iniziativa della Fondazione MillenniuM ETS che martedì 30 dicembre, dalle 15:00 alle 17:00, trasformerà la pista di Piazza Vittorio Veneto in un luogo di incontro, relazione e inclusione reale.

Non un evento sportivo, ma un pomeriggio aperto alla città in cui il pattinaggio diventa un linguaggio comune. La pista accoglierà gratuitamente ragazzi provenienti da comunità e case famiglia, persone con disabilità psico-motorie e i loro accompagnatori. Accanto a loro, personale qualificato garantirà sicurezza, serenità e la possibilità di vivere un’esperienza che restituisce fiducia, autonomia e appartenenza.

L’idea è semplice e radicale: quando lo sport è accessibile, non competitivo e pensato per tutti, diventa uno strumento di integrazione sociale. Sul ghiaccio non esistono differenze, ma equilibri da ritrovare insieme, sorrisi che si rispecchiano, la bellezza di un incontro che non chiede nulla se non presenza e rispetto.

«Con questo evento – afferma la Fondazione MillenniuM – vogliamo raccontare un’idea di comunità che non lascia indietro nessuno. Crediamo in uno sport che unisce, che accoglie, che crea legami e opportunità, soprattutto per chi vive situazioni di fragilità. La seconda edizione de Il ghiaccio che scioglie le barriere è la conferma di un impegno che parte dai valori e si traduce in azioni concrete sul territorio».

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Termoli, con il supporto di TSL – Top Show Live e in collaborazione con APRI21 & More, realtà che condividono una visione fondata su inclusione, solidarietà e partecipazione attiva.

Per garantire un’organizzazione adeguata e un’esperienza pienamente accessibile, è gradita la prenotazione fino ad esaurimento posti.

Info e prenotazioni: 388.7959080.