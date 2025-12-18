Il gruppo Vincitorio in Buone Imprese: «Fondamentale creare una rete per favorire lo scambio di esperienze»

TERMOLI. Si ramifica in ogni settore dell’economia vitale del territorio il progetto Buone Imprese, di cui offriamo le testimonianze dirette degli imprenditori che vi aderiscono con orgoglio e convinzione, come avviene per la famiglia Vincitorio e del relativo gruppo, che opera nel campo dell’ottica e del turismo.

«Da parte nostra c’è un interesse concreto e convinto ad aderire al progetto Buone Imprese. Riteniamo fondamentale creare e alimentare una rete di imprenditori capace di favorire lo scambio di esperienze, competenze e visioni, ma anche di offrire occasioni reali di confronto sull’evoluzione del mercato e sulle direzioni che l’economia e l’impresa stanno assumendo.

Viviamo una fase complessa, che richiede momenti di riflessione condivisa e la capacità di leggere insieme i cambiamenti in atto. Iniziative come Buone Imprese rappresentano uno spazio prezioso di dialogo e crescita, utili alle aziende coinvolte ma anche a noi imprenditori, chiamati ogni giorno a fare scelte responsabili e lungimiranti.

Per questo il Gruppo Vincitorio guarda con favore a questo percorso, riconoscendone il valore non solo economico, ma anche culturale e sociale».

Se sei un imprenditore titolare o socio di una “Buona Impresa” e vuoi conoscere meglio il nostro progetto, leggi la pagina che trovi cliccando su Richiedi Informazioni.

E se ti interessa il contatto con un nostro responsabile riempi il form che trovi nella pagina.