Il molisano Gian Marco Iulietto conquista Londra: è «Innovative Leader» ai Law.com International Awards 2025

TERMOLI. Il molisano Gian Marco Iulietto conquista Londra: è lui l’«Innovative Leader» ai Law.com International Awards 2025.

Londra, 4 dicembre 2025 — C’è un nome molisano che oggi risuona nei palazzi della grande avvocatura internazionale. Gian Marco Iulietto, 32 anni, originario di Matrice, ha vinto la categoria «Innovative Leader» ai Leadership, Influence & Inclusivity in Law Awards 2025 di Law.com International, diventando il primo italiano a ottenere questo riconoscimento. Un risultato che non premia solo una carriera brillante, ma un modo nuovo di intendere la professione legale: più aperta, più tecnologica, più umana.

Il premio «Innovative Leader» viene assegnato a chi riesce a trasformare davvero il settore, superando la logica delle policy per costruire soluzioni capaci di incidere sulla cultura organizzativa, abbattere barriere sistemiche e dare spazio alle voci meno rappresentate. È un riconoscimento che non si limita a fotografare il talento, ma individua chi sta già cambiando il futuro del diritto. E Iulietto, in questo, è un caso emblematico.

La sua storia parte da un luogo che nessuno assocerebbe spontaneamente all’innovazione giuridica: Matrice, un piccolo paese del Molise. Da lì, passo dopo passo, ha costruito un percorso che attraversa studi legali pionieristici, istituzioni pubbliche, aziende tech globali e progetti internazionali. Dopo gli studi universitari, dove intuisce per primo il potenziale dell’incontro tra diritto e tecnologia, entra in Guida & Associates, tra i primi in Italia a esplorare blockchain, fintech e le nuove frontiere digitali. È il punto di partenza di una traiettoria che non si fermerà più.

A Milano, nella LX20 Law Firm, consolida la sua identità professionale: fintech internazionale, pagamenti digitali, blockchain/DLT, DeFi, AI, operazioni cross‑border. Qui contribuisce a operazioni che segnano un prima e un dopo: la prima DAO riconosciuta in Italia, il primo minibond nativamente tokenizzato. È la dimostrazione che l’innovazione, quando è reale, non è un’etichetta: è un lavoro quotidiano di costruzione, studio e coraggio.

Parallelamente, nel settore pubblico, opera come privacy specialist per il Ministero del Lavoro attraverso Cles S.r.l., affrontando i nodi più complessi della gestione dei servizi digitali e degli appalti pubblici. Nel 2024 diventa uno dei più giovani General Counsel d’Italia, guidando la strategia legale di Artisan DNA (Italian Artisan), realtà fashion‑tech in forte espansione internazionale. Un ruolo che richiede visione, governance, capacità di muoversi tra mercati e normative diverse: tutte competenze che Iulietto porta con naturalezza.

Accanto alla dimensione corporate, c’è quella pubblica e territoriale: Brand Ambassador e Legal Tech Lead del Samnium Innovation Hub, docente di diritto delle nuove tecnologie, DPO per diverse istituzioni, membro del Lions Club di Campobasso e di Confartigianato. E soprattutto Vice Sindaco di Matrice, dove guida progetti di innovazione digitale e relazioni internazionali, riportando nel suo paese d’origine ciò che apprende nei contesti globali.

Il profilo che emerge è quello di un leader legale di nuova generazione: imprenditoriale, tecnologicamente competente, capace di connettere startup, accademia e istituzioni, e di trasformare le organizzazioni dall’interno. Un professionista che non si limita a interpretare il cambiamento, ma lo produce.

Per questo, oggi, il suo nome è scritto accanto ai più influenti innovatori del diritto a livello mondiale. E per questo, da Matrice a Londra, il Molise può rivendicare con orgoglio un primato che parla di talento, visione e futuro.

EB