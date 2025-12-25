Il Natale ci ricorda che fermarsi è lecito: condividere pasti, storie e silenzi è un atto rivoluzionario

TERMOLI. Il Natale arriva ogni anno con la puntualità di un vecchio amico che bussa alla porta senza bisogno di avviso. Eppure, ogni volta, ci sorprende. Forse perché non è una data sul calendario, ma uno stato d’animo che si infiltra nelle pieghe del quotidiano: nelle luci accese troppo presto, nel traffico più nervoso del solito, nelle vetrine che promettono felicità a rate.

C’è chi dice che il Natale non è più quello di una volta. È una frase che si ripete come un ritornello, e forse è vera proprio perché ogni Natale, per definizione, è diverso dal precedente. Cambiamo noi, cambia il mondo, e con esso il modo in cui viviamo questa festa. Ma sotto gli strati di consumismo, di corse last minute e di notifiche incessanti, resiste un nucleo ostinato e silenzioso: il bisogno di senso, di legami, di tregua.

Il Natale è, prima di tutto, una pausa simbolica. In un tempo che ci chiede velocità, produttività e presenza costante, il Natale ci ricorda, o prova a farlo, che fermarsi è lecito. Che sedersi attorno a un tavolo, condividere un pasto, una storia, persino un silenzio, è ancora un atto rivoluzionario. Non importa quanto sia grande la tavolata o quanto elaborato il menù: ciò che conta è l’intenzione di esserci, davvero.

È anche il periodo in cui le contraddizioni diventano più evidenti. Accanto alle luci, le ombre. Accanto all’abbondanza, le solitudini che pesano di più proprio perché tutto intorno sembra celebrare la compagnia. Il Natale amplifica le emozioni: la gioia, certo, ma anche la mancanza. Ricordiamo chi non c’è più, chi è lontano, chi avrebbe voluto esserci in un modo diverso. E forse è proprio qui che il Natale smette di essere cartolina e diventa verità.

Un bel Natale non è necessariamente un Natale perfetto. È un Natale imperfetto, umano, fatto di dialoghi interrotti e poi ripresi, di vecchi dissapori messi momentaneamente tra parentesi, di tentativi sinceri di comprensione. È il coraggio di fare un passo verso l’altro, anche quando non è facile. È un messaggio inviato dopo mesi di silenzio, una porta riaperta, una parola scelta con più cura.

In fondo, il Natale ci pone ogni anno la stessa domanda, semplice e scomoda: che posto diamo agli altri nella nostra vita? Non solo agli affetti più stretti, ma anche a chi incrociamo distrattamente, a chi è ai margini, a chi non ha voce. La retorica della bontà natalizia può stancare, è vero, ma l’idea di una responsabilità reciproca resta attuale, urgente, necessaria.

Quando le luci si spegneranno e l’albero tornerà in soffitta, ciò che resterà non saranno i regali, ma i gesti. Un abbraccio dato senza fretta, una conversazione onesta, un perdono accennato. Se il Natale ha ancora un senso, sta tutto lì: nella possibilità, anche solo per un giorno, di essere un po’ più attenti, un po’ più presenti, un po’ più umani.

E forse, in un mondo che corre, questo è già un miracolo.

Alberta Zulli