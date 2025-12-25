Il Natale in città, luoghi e incontri della comunità termolese

TERMOLI. Tra sacro, per chi sceglie di non rinunciare ai riti religiosi, e profano, il Natale a Termoli non è solo una ricorrenza: è un rito collettivo che si rinnova ogni anno tra le vie del centro, le piazze affollate, le voci dei bambini e gli sguardi complici degli adulti. È il momento in cui la città si stringe attorno alla sua identità.

La pista di ghiaccio in piazza Monumento, circondata da palme e architetture mediterranee, è il simbolo perfetto di questa contraddizione fertile: il freddo che diventa gioco, il Sud che si veste d’inverno, la festa che si adatta e resiste. I bambini con i pinguini di plastica tra le mani non stanno solo imparando a pattinare: stanno imparando a vivere insieme, a cadere e rialzarsi, a ridere anche quando il mondo è incerto.

Davanti all’albero di Natale, con le sue luci verticali e i suoi addobbi argentati, le famiglie si fermano per una foto che è molto più di un ricordo: è una dichiarazione di presenza, un «noi ci siamo» che vale per tutti. E mentre il Castello Svevo veglia sulla città, con il suo orologio che scandisce il tempo e la sua pietra che racconta secoli di resistenza, Termoli si conferma luogo di incontro, di festa, di comunità.

In un tempo in cui tutto sembra frammentarsi, il Natale termolese ricuce. Ricuce le distanze, le solitudini, le differenze. E lo fa con semplicità: una passeggiata, una cioccolata calda, una stretta di mano. Lo fa con dignità: quella di chi sa che la bellezza non è un lusso, ma un diritto. Lo fa con speranza: quella che nasce ogni volta che una luce si accende, ogni volta che una voce canta, ogni volta che qualcuno sceglie di restare.

EB