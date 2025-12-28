Il Pd Molise si stringe attorno all’ex tesoriere Gianni Di Vita per la tragica vicenda di Pietracatella

CAMPOBASSO. Il Partito Democratico del Molise tutto si stringe intorno a Gianni Di Vita, per tanti anni

Tesoriere regionale del partito e sindaco del Comune di Pietracatella, per la tragica vicenda che ha colpito la sua famiglia e scosso l’intera comunità, partecipando con profonda commozione a questo immenso dolore e porgendo le più sentite e affettuose condoglianze.

«Caro Gianni, Vi siamo tutti vicini in queste ore in cui stai combattendo la battaglia più difficile

con il coraggio e la forza che ti hanno sempre contraddistinto nel tuo percorso di vita».

Red