Il primo Natale da vescovo della diocesi di Termoli-Larino: l’intervista a monsignor Claudio Palumbo

TERMOLI. Il vescovo Claudio Palumbo vive il suo primo Natale alla guida della diocesi di Termoli-Larino. Dopo mesi di incontri sul territorio ha trovato una comunità viva e accogliente, ma segnata da spopolamento, crisi educativa e smarrimento valoriale. Invita a ricostruire un patto tra famiglia, scuola e parrocchia, recuperando senso di comunità e prossimità.

La diocesi, attraverso Caritas e progetti sociali come il Villaggio Laudato Si’, lavora accanto a istituzioni e cittadini per sostenere le fragilità. In un mondo attraversato da guerre e incertezze, il vescovo richiama a speranza, pace e responsabilità, ricordando che il Natale è presenza e cammino condiviso.

Emanuele Bracone