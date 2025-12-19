Il tragitto della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina nella tappa di Capodanno a Termoli

TERMOLI. Il passaggio della Fiamma Olimpica è sicuramente uno di quegli eventi irripetibili e imperdibili. Darà un valore aggiunto al Molise e alla città di Termoli in occasione del nuovo anno. Torna in Italia dopo un ventennio e arriverà in regione e in città per la prima volta nella storia dei Giochi.

Proprio il primo dell’anno, a partire dalle ore 16.30, la città di Termoli ospiterà l’evento che detta i preliminari dei Giochi Olimpici invernali “Milano-Cortina 2026” che si svolgeranno da 6 al 22 febbraio prossimi.

Una straordinaria avventura che accomunerà diversi centri del Paese pronti a vivere questa straordinaria avventura.

Cinque saranno i tedofori che in città avranno l’onore di effettuare il passaggio di consegne su di un percorso di un chilometro, la Fiamma Olimpica verrà trasferita dalla lanterna alla torcia dal primo tedoforo che darà vita alla staffetta.

Ad attendere la Fiamma Olimpica saranno presenti il Sindaco Nicola Balice, il vicesindaco assessore a Cultura e Turismo Michele Barile e vari esponenti dell’amministrazione comunale.

I tedofori effettueranno un percorso di un chilometro per le vie della città.

Dunque appuntamento a Termoli a Capodanno, a partire dalle ore 16.30 in Piazza Vittorio Veneto.

QUESTO IL PERCORSO DELLA FIAMMA OLIMPICA IN CITTÀ: