Il Tribunale di Campobasso accoglie due nuovi magistrati

CAMPOBASSO. Il Tribunale di Campobasso si prepara ad accogliere due nuovi magistrati, Luca Orlando Pio ed Elisa Ferrazzoli, il cui ingresso in servizio è stato annunciato con soddisfazione dal Presidente del Tribunale, Enrico Di Dedda.

La cerimonia ufficiale di insediamento si terrà giovedì 18 dicembre alle ore 10, presso l’Aula n. 3 del Palazzo di Giustizia, e avverrà dinanzi al collegio composto dal presidente Di Dedda e dalle componenti Barbara Previati e Silvia Lubrano. All’evento prenderanno parte anche il Presidente della Corte di Appello di Campobasso, Vincenzo Pupilella, e il procuratore Capo della Procura presso il Tribunale di Campobasso, Nicola D’Angelo, a testimonianza della rilevanza istituzionale del momento.

L’arrivo dei due nuovi magistrati rappresenta un passaggio significativo per l’ufficio giudiziario, che potrà così rafforzare ulteriormente la propria capacità operativa e garantire un servizio più efficiente alla collettività, consolidando l’impegno verso una giustizia vicina ai cittadini e capace di rispondere con maggiore tempestività alle esigenze del territorio.

EB