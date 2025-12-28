Impianto agrivoltaico, Saburro: «Serve chiarezza, ma la maggioranza continua a tacere»

CAMPOMARINO. Sul progetto di realizzazione di un impianto agrivoltaico in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, interviene il consigliere comunale di Campomarino Futura, Antonio Saburro, che rompe il silenzio e pone una serie di interrogativi sulla gestione amministrativa della vicenda.

«Maggioranza o minoranza? È una domanda che mi viene posta spesso. Io sono in una posizione che tutela esclusivamente gli interessi del nostro territorio, come ho sempre fatto. Se a qualcuno della maggioranza fa comodo definirmi minoranza per coprire un modo di amministrare improvvisato e caratterizzato da silenzi su temi fondamentali, allora posso affermare con serenità che sono distante da questo metodo, che non rispecchia i valori che porto in politica sin dalla mia prima candidatura».

Saburro evita, per ora, di tornare sulle criticità del primo anno e mezzo di mandato, ma concentra l’attenzione sull’ultimo punto discusso in Consiglio comunale: la mozione del gruppo Campomarino che vorrei che chiedeva l’annullamento in autotutela della determina relativa all’impianto agrivoltaico. «È grave – sottolinea – presentarsi in Consiglio solo per esprimere un voto contrario senza partecipare alla discussione. Ma non meno grave è il silenzio che continua a regnare oggi da parte dell’intera maggioranza su una vicenda che sta lasciando ombre e dubbi sulla buona gestione amministrativa e sulla tutela del territorio».

Il consigliere entra poi nel merito tecnico-amministrativo. «Quando un Comune decide di non costituirsi al Tar contro un ricorso presentato avverso una conferenza di servizi negativa, non facilita automaticamente l’accoglimento del ricorso, ma espone l’ente a conseguenze potenzialmente dannose. Il giudice può infatti interpretare il silenzio come acquiescenza o rinuncia a difendersi, come poi è accaduto». Il Tar, infatti, ha annullato la conferenza di servizi, obbligando l’ente a riesaminare l’intera procedura, eliminare il vizio che ha determinato l’annullamento e convocare una nuova conferenza per giungere a una decisione legittima.

Secondo Saburro, però, il nodo centrale resta un altro: «Non si può emettere una determina per un impianto agrivoltaico in zona vincolata senza il parere della Soprintendenza. La normativa richiede quasi sempre un parere paesaggistico vincolante, soprattutto in aree protette. Per questo ritengo che la determina debba essere annullata in autotutela e che l’intero iter vada rifatto».

Il consigliere annuncia inoltre un passo formale: «Presenterò un’interrogazione per ottenere risposte dall’assessore competente e da tutta la maggioranza. Devono esprimersi, devono assumersi la responsabilità politica di questa vicenda. Non si può lasciare tutto nel silenzio, come qualcuno pensa di fare in modo furbesco, così come già accaduto in altre occasioni».

Saburro conclude con un appello alla trasparenza: «La cittadinanza ha diritto di sapere. Io chiedo chiarezza».

EB