In Senato due emendamenti positivi per il Molise: risarcimenti a San Giuliano e post sisma 2018

TERMOLI. Dalla ricostruzione post‑sisma alla giustizia attesa da vent’anni: due risultati politici rilevanti per il Molise.

Due emendamenti approvati, due ferite storiche che finalmente trovano una risposta concreta. Il senatore Costanzo Della Porta porta a casa un risultato politico significativo per il Molise e per i territori colpiti dai terremoti, intervenendo su questioni rimaste irrisolte per anni.

Il primo emendamento riguarda il Superbonus per il completamento della ricostruzione post‑sisma. Con la sua approvazione, anche i comuni della provincia di Campobasso colpiti dal terremoto del 2018 vengono finalmente equiparati al resto del Paese. Si supera così una disparità che aveva bloccato numerosi interventi a causa della fine della cessione del credito e dello sconto in fattura. Il provvedimento consente ai Commissari straordinari e agli Uffici speciali per la ricostruzione di riconoscere un incremento del contributo, coprendo le spese rimaste a carico di famiglie e imprese. Per i territori interessati è previsto uno stanziamento di circa 4 milioni di euro, gestito direttamente dalla struttura commissariale regionale.

«Abbiamo messo fine a un’ingiustizia – dichiara il senatore Della Porta – restituendo certezze a chi aspettava risposte e non slogan. È un segnale concreto dell’attenzione del Governo verso i territori colpiti dai terremoti».

Il secondo emendamento riguarda il Comune di San Giuliano di Puglia e tocca una delle pagine più dolorose della storia recente del Molise. La norma rende finalmente possibile l’attuazione delle sentenze per il risarcimento dei ragazzi feriti nel crollo della scuola del 2002, evitando al contempo il rischio di default finanziario per l’ente locale.

«Dopo vent’anni – conclude Della Porta – arrivano giustizia e responsabilità. La politica dimostra di saper scegliere: stare dalla parte delle comunità e delle persone. Il mio ringraziamento va al Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, per il lavoro svolto e la costante attenzione verso il Molise».

Sulla stessa linea interviene anche il vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato, Claudio Lotito, che sottolinea il lavoro svolto nelle ultime sedute notturne della Commissione: «L’estensione dell’utilizzo del bonus al Molise è il risultato di un confronto approfondito e trasversale, che ha permesso di sanare una disparità oggettiva. La Commissione ha ritenuto doveroso intervenire per garantire parità di trattamento tra territori con analoghe criticità, evitando che scelte meramente tecniche producessero effetti penalizzanti per intere comunità. È un atto di equità e di rispetto verso un territorio che non può e non deve essere considerato marginale. Continuerò a lavorare affinché le politiche di bilancio tengano insieme rigore, responsabilità e giustizia sociale».