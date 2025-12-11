In via De Sanctis non ci sono più i “rallentatori”

TERMOLI. Ripristini entro un termine di 90 giorni, come da regolamento comunale, ma in via De Sanctis, dopo i lavori sulla strada parallela a via del Molinello, non sono stati riposizionati i dossi, rallentatori necessari in una viuzza a senso unico che costeggia le abitazioni.

Dopo il rifacimento dell’asfalto in via De Sanctis i dossi rallentatori, installati per contenere l’alta velocità, sono stati coperti e non più ripristinati. La conseguenza è una strada stretta e pericolosa, dove le auto corrono senza freni mettendo a rischio la sicurezza di chi vi abita e transita.

I residenti chiedono con forza il ripristino completo dei dispositivi di rallentamento, indispensabili per garantire la tutela di pedoni e automobilisti e per evitare che la manutenzione si trasformi in un problema di ordine pubblico.

EB