Intossicazioni e rischi per la salute: l’importanza della filiera dei controlli e della prevenzione

TERMOLI. La tragedia di Pietracatella, con la morte di una ragazza di quindici anni e della madre a causa di una sospetta intossicazione alimentare un pranzo nelle more del Natale, ha riportato al centro del dibattito pubblico un tema che spesso si sottovaluta fino a quando non diventa cronaca nera: l’importanza dei controlli sanitari sulla filiera alimentare e della diagnosi tempestiva nei casi sospetti.

È una vicenda che scuote le coscienze perché avviene in un contesto familiare, in un momento dedicato alle feste, quando nessuno immagina che ciò che porta in tavola possa trasformarsi in un pericolo. E invece accade, e accade più spesso di quanto si creda. Le intossicazioni alimentari sono diffuse, per lo più si risolvono con malesseri passeggeri, ma quando si combinano agenti patogeni particolarmente aggressivi, conservazione non corretta degli alimenti, preparazioni casalinghe a rischio o diagnosi tardive, il risultato può essere devastante.

Ecco perché il sistema di controllo sanitario è fondamentale: perché previene, monitora, intercetta rischi prima che raggiungano il consumatore. I controlli nelle pescherie, nei supermercati, nei ristoranti, negli stabilimenti di trasformazione non sono burocrazia ma tutela della salute pubblica.

Bastano pochi gradi di temperatura sbagliata per favorire la proliferazione di batteri; bastano pochi minuti fuori dalla catena del freddo per innescare la produzione di tossine; basta che un lotto sfugga ai controlli per trasformare una cena in un incubo. Il sistema nazionale di vigilanza, che coinvolge Asl (in Molise l’Asrem), Ministero della Salute, Carabinieri Nas, autorità portuali e laboratori di analisi, ha proprio il compito di monitorare la qualità del cibo che arriva sulle tavole italiane, controllando la freschezza del pesce, la provenienza delle materie prime, la corretta etichettatura, il rispetto delle norme igieniche.

È un lavoro immenso, spesso silenzioso, fatto di ispezioni, sequestri, richiami di prodotti potenzialmente nocivi.

Eppure, non basta da solo: serve consapevolezza da parte dei consumatori, serve formazione per chi manipola alimenti nelle cucine professionali e domestiche, serve che i sintomi sospetti non vengano sottovalutati e che il pronto soccorso riconosca rapidamente i quadri clinici a rischio.

Il caso di Pietracatella evidenzia infatti anche un altro aspetto cruciale: la risposta sanitaria.

È necessario rafforzare le competenze, inserire procedure più strette di sorveglianza e segnalazione, investire nella cultura della prevenzione. Non si tratta soltanto di accertare responsabilità giudiziarie, ma di evitare che una tragedia simile possa ripetersi.

A Pietracatella una famiglia è stata spezzata da un evento improvviso e ingiusto. È un monito che non deve dissolversi con l’emozione del momento.

Parlare di controlli sanitari, di sicurezza alimentare, di educazione alla conservazione domestica del cibo significa lavorare perché ciò che è accaduto non accada più.

Significa ricordare che la salute pubblica parte anche da ciò che mettiamo nel piatto. E che, dietro ogni verifica, dietro ogni regola, c’è la difesa di qualcosa che non ha prezzo: la vita.

EB