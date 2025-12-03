La Casa dei Diritti sostiene la giornata internazionale della disabilità

TERMOLI. Oggi, 3 dicembre 2025, La Casa Dei Diritti richiama alla mente il tema della disabilità in occasione della Giornata Internazionale della Disabilità.

La disabilità è una condizione di limitazione o perdita della capacità di compiere un’attività nel modo o nell’ampiezza considerati normali per l’essere umano, dovuta a una menomazione fisica, mentale, intellettiva o sensoriale. Il concetto moderno di disabilità è evoluto secondo il “modello sociale”, che la interpreta come il risultato della relazione tra la persona e le barriere attitudinali e ambientali che ostacolano la sua piena partecipazione nella società.

In occasione di questa giornata, La Casa Dei Diritti vuole affrontare il tema dell’inclusione, in ogni ambito della società, per tutte le persone con disabilità. Al fine di garantire un’inclusione a 360 gradi, tutte le parti coinvolte nella società devono sostenere e collaborare per creare un clima favorevole alla buona riuscita del piano di inclusione sociale.

A tal proposito, nel 2024 è stato avviato in Molise un progetto coordinato dall’ATS di Termoli e Larino, finalizzato ad accompagnare le persone con disabilità nella costruzione della loro autonomia. L’iniziativa è stata destinata a 12 beneficiari, selezionati da un’équipe di specialisti, e a tal fine sono stati ristrutturati due immobili comunali: uno a San Giacomo degli Schiavoni e uno a Larino.

Insieme agli immobili, sono stati garantiti servizi sociali e sanitari per assicurare maggiore autonomia e accesso al mondo del lavoro, utilizzando anche la tecnologia informatica.

La Casa Dei Diritti vuole però affrontare anche il tema dell’inclusione scolastica, non solo in termini di istruzione, ma anche di interazione tra i coetanei, attraverso la creazione di contesti inclusivi, l’educazione alla diversità (non come un limite, ma come un valore aggiunto) e la valorizzazione delle competenze individuali di ciascuno.

Un ruolo cruciale è ricoperto dalle istituzioni scolastiche, poiché sono i primi luoghi in cui è possibile creare un clima di interazione tra i ragazzi di ogni fascia di età, attraverso progetti scolastici ed extrascolastici, come ad esempio: attività motorie, gite, progettazione di presentazioni PowerPoint su materiali scolastici, che aiutano la persona disabile a costruire un bagaglio culturale e una rete di amicizie, affinché si senta incluso nella comunità e non percepisca la sua diversità come un ostacolo, ma come una fonte di ricchezza.

Noi di La Casa Dei Diritti abbracciamo la fragilità e la diversità e riteniamo che ogni persona abbia un valore e risorse uniche e indispensabili per la comunità. La diversità non ci limita: ci potenzia. Solo riconoscendo il valore nascosto in ogni differenza possiamo comprendere che la forza più grande è la nostra unicità.

Goracci Marianna – Petruccelli Chiara