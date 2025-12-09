La Casa di Comunità di Larino accoglie il professor Gaddi

LARINO. Questa mattina la Casa di Comunità di Larino ha ospitato il professor Antonio Vittorino Gaddi, presidente nazionale della società italiana di telemedicina (SIT). Ad accoglierlo, il personale in servizio e una rappresentanza della Sit Molise.

Il peofessor Gaddi ha avuto modo di osservare dal vivo le attività di Telemedicina regionali, con il Vietri di Larino che funge da Hub principale. Qui, un team multidisciplinare di medici e infermieri, coordinato dal Dott. Giovanni Giorgetta, gestisce e supervisiona le prestazioni, che nell’ultimo anno hanno registrato un raddoppio significativo.

Durante la visita, l’ospite ha potuto constatare direttamente il modello organizzativo adottato, recentemente aggiornato sul piano informatico, e ha espresso apprezzamento per l’efficienza e la qualità dei servizi.

Per la SIT Molise erano presenti i dottori Carmine Cecola e Andrea di Cesare, che hanno annunciato l’intenzione di proporre all’ASReM un protocollo d’intesa volto a future collaborazioni scientifiche e di ricerca, in un settore destinato a crescere rapidamente nei prossimi mesi.

La visita rappresenta un ulteriore riconoscimento della qualità della sanità territoriale molisana, già premiata da AGENAS e apprezzata al Forum Risk Management di Arezzo, dove il progetto di riforma della sanità territoriale della regione aveva ricevuto elogi da tutti gli stakeholder nazionali presenti.

“La presenza del presidente nazionale della Sit ci onora e conferma la validità del modello di sanità territoriale che stiamo sviluppando in Molise – ha dichiarato il Direttore Generale dell’ASReM, Giovanni Di Santo – L’Hub di Telemedicina di Larino è un pilastro fondamentale di questo percorso, e il raddoppio delle prestazioni in un solo anno dimostra quanto i cittadini apprezzino questi servizi. La collaborazione con società scientifiche di rilievo come la SIT è essenziale per proseguire nell’innovazione e nella ricerca, garantendo servizi sanitari moderni, efficienti e di prossimità a tutti i molisani”.