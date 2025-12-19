“La crisi molisana di Stellantis è grossa, grave e cruciale”

TERMOLI. È passato quasi un mese dalla grande manifestazione a Termoli per la vertenza Stellantis, a cui partecipò anche Diego Bianchi, noto al grande pubblico come Zoro, autore e conduttore di Propaganda Live su La7. Oggi, Bianchi torna a parlare di quella giornata, dedicando la sua rubrica sul Venerdì di Repubblica proprio agli eventi osservati in Molise.

Scrivendo del suo viaggio e della manifestazione, Bianchi non nasconde la gravità della situazione: “La crisi molisana di Stellantis è una crisi grossa, grave, cruciale”, scrive. E, al di là delle consuete ironie e battute che caratterizzano il suo stile, il giornalista sottolinea un’impressione forte: “Raramente come in questa occasione si è avvertita la sensazione che il Molise non esista.”

Nel suo testo, Bianchi cita anche le parole dei lavoratori: “La maggior parte degli operai non si sente parte di qualcosa”. Una frase che fotografa il senso di alienazione percepito in fabbrica e che rende ancora più urgente il dibattito sulla situazione industriale locale.

Con queste osservazioni, Bianchi richiama l’attenzione su una regione spesso percepita come marginale, e mette in luce come la crisi industriale abbia un impatto profondo, sia simbolico che concreto, sulla comunità molisana.

AZ