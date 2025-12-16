La Guardia di Finanza dona gioia e sorrisi ai bimbi ricoverati in Pediatria al San Timoteo

TERMOLI. Non è stata una semplice visita di auguri, ma un gesto autentico di prossimità, capace di lasciare un segno concreto e duraturo. Questa mattina, martedì 16 dicembre, il reparto di Pediatria dell’ospedale “San Timoteo” di Termoli si è trasformato in un luogo di festa, sorrisi e commozione grazie all’iniziativa promossa dalla Guardia di Finanza, che ha portato Babbo Natale tra i piccoli pazienti ricoverati e ha accompagnato il momento simbolico con una donazione di grande valore operativo: un carrello per le emergenze destinato al reparto.

Un Natale che ha preso forma tra i corridoi dell’ospedale, dove la cura non è fatta soltanto di terapie e protocolli, ma anche di attenzione, ascolto e umanità. I bambini hanno accolto Babbo Natale con occhi colmi di stupore, ricevendo doni e dolciumi, ma soprattutto vivendo per qualche ora una parentesi di normalità e leggerezza, tanto più preziosa in un contesto segnato dalla fragilità della malattia.

A guidare la delegazione delle Fiamme Gialle è stato il tenente colonnello Ernesto Castellaneta, insieme a una rappresentanza del Corpo che ha voluto testimoniare, con la propria presenza, il legame profondo tra la Guardia di Finanza e il territorio. Un’iniziativa che ha trovato il sostegno e la partecipazione delle istituzioni locali: presenti il sindaco di Termoli Nico Balice, il presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello e l’assessore Mariella Vaino, a sottolineare una sinergia concreta tra forze dell’ordine, amministrazione comunale e sanità pubblica.

Cuore pulsante dell’evento è stata la donazione del carrello per le emergenze, offerto dagli uomini del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza. Un gesto che va oltre il valore simbolico e si traduce in un contributo reale al miglioramento dell’assistenza sanitaria, rafforzando la capacità di risposta del reparto pediatrico nelle situazioni più delicate. Un dono che parla di responsabilità, attenzione e rispetto verso i più piccoli e verso chi ogni giorno lavora in prima linea per tutelarli.

La giornata ha assunto un significato particolare anche per il debutto ufficiale della nuova direttrice sanitaria dell’Asrem, Francesca Tana, alla sua prima uscita pubblica nel presidio ospedaliero di Termoli. Una presenza tutt’altro che formale, che ha voluto condividere un momento di forte valore umano e istituzionale, segnando l’inizio del proprio incarico all’insegna della vicinanza ai pazienti, alle famiglie e al personale sanitario. Un esordio che ha assunto il tono di un messaggio chiaro: la sanità non è soltanto organizzazione e gestione, ma anche relazione, empatia e capacità di fare rete con il territorio.

La festa non si è fermata alla Pediatria. Per estendere il clima natalizio anche ad altri reparti, la delegazione ha fatto visita all’unità operativa di Medicina, dove sono state donate stelle di Natale ai degenti. Un gesto semplice, ma carico di significato, accompagnato da parole di conforto e attenzione, capace di portare un raggio di luce anche nei luoghi della sofferenza adulta, dove il tempo delle feste può amplificare solitudine e preoccupazioni.

Tra sorrisi, ringraziamenti e qualche inevitabile momento di commozione, la mattinata al “San Timoteo” ha restituito l’immagine di una comunità che sa riconoscersi attorno ai valori della solidarietà e della cura. Un evento che ha dimostrato come il Natale possa essere molto più di una ricorrenza: può diventare un’occasione per rinsaldare legami, per ricordare che dietro ogni camice, ogni uniforme e ogni ruolo istituzionale ci sono persone chiamate a prendersi cura di altre persone.

In un tempo spesso segnato da difficoltà e incertezze, la visita di Babbo Natale e la donazione della Guardia di Finanza hanno trasformato un reparto ospedaliero in un luogo di speranza concreta. Un messaggio semplice ma potente: l’umanità, quando si traduce in gesti veri, è la migliore medicina possibile.

EB