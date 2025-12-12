La Regione a sostegno dei vongolari di Termoli

TERMOLI. La vicenda dei vongolari di Termoli è ormai da anni il paradigma di un comparto che vive una crisi strutturale senza precedenti. La morìa dei banchi naturali ha ridotto drasticamente la disponibilità di prodotto, mentre le regole europee e i vincoli ambientali si intrecciano con la quotidiana necessità di sopravvivenza delle marinerie locali. I pescatori denunciano da tempo la sproporzione tra norme imposte e realtà vissuta: limiti di cattura e restrizioni sulle aree di raccolta rischiano di trasformarsi in una condanna sociale ed economica per intere comunità che vivono di mare.

In questo quadro, la Regione Molise ha scelto di intervenire nuovamente con un atto concreto. La determinazione dirigenziale n. 7062 del 25 novembre 2025, firmata dal direttore Mario Cuculo, ha liquidato un contributo straordinario di 100mila euro agli armatori del CoGeVo Termoli. Una misura che si incardina nel regime europeo “de minimis”, reso più flessibile dal nuovo regolamento Ue che ha innalzato il massimale a 40mila euro per impresa, e che assume un valore non solo economico ma anche politico e simbolico.

La ripartizione approvata dall’assemblea dei soci assegna 15mila euro ciascuno alle cooperative con due imbarcazioni e distribuisce i restanti 70mila euro tra altre sei imprese, tutte in regola con i requisiti antimafia e fiscali. La trasparenza della procedura e la legittimità dell’intervento sono state ribadite con forza, proprio per sottolineare che il sostegno pubblico non è un favore ma un riconoscimento della dignità di un settore che rischia di scomparire.

Oltre la cifra stanziata, il provvedimento regionale risponde alla denuncia dei pescatori che ormai trascorrono agli ormeggi gran parte dell’anno, impossibilitati a lavorare con continuità.

