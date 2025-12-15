La rete nazionale accoglie la Molise Film Commission: nuovo presidio territoriale dell’audiovisivo

TERMOLI. La rete nazionale accoglie la Molise Film Commission: per l’Italia un nuovo presidio territoriale dell’audiovisivo.

L’Associazione Italian Film Commissions accoglie con favore l’approvazione dello Statuto della Molise Film Commission da parte della Giunta regionale, un passaggio che dota finalmente il Molise di uno strumento strategico per l’attrattività territoriale e lo sviluppo del comparto audiovisivo, allineando la regione agli standard operativi nazionali. Con la nascita della nuova fondazione, la rete italiana delle Film Commission si arricchisce di un interlocutore atteso e necessario, capace di valorizzare le location molisane e garantire servizi adeguati alle produzioni che scelgono il territorio.

«L’istituzione della Molise Film Commission permette al territorio di strutturarsi organicamente all’interno del mercato audiovisivo e rappresenta un tassello importante all’interno del sistema nazionale che viene così a completarsi», afferma Jacopo Chessa, presidente di Italian Film Commissions. «La capacità di fare rete tra territori diversi ma complementari è uno dei punti di forza del modello italiano e consente di presentarsi al mercato audiovisivo con un’offerta ampia e articolata».

Il risultato arriva al termine di un percorso istituzionale sostenuto dal consigliere delegato alla Cultura Fabio Cofelice e dal presidente della Regione Francesco Roberti, accompagnato da un confronto costante con Italian Film Commissions. Decisivo anche il contributo dell’Apulia Film Commission, che ha messo a disposizione esperienza e buone pratiche, confermando la logica di cooperazione che caratterizza il sistema nazionale. A definire l’ossatura tecnica del progetto è stato inoltre il gruppo di professionisti molisani composto da Luca Manes, Marilena La Ferrara, Marco Caldoro, Simona Di Lemme, Gianni Meglio, Maria Laura Pace, Giacomo Di Niro e Pierfrancesco Citriniti: un lavoro di competenze e visione che ha permesso di costruire basi solide per la nuova fondazione.

Italian Film Commissions si dice pronta a collaborare con la Molise Film Commission per facilitarne l’ingresso nel sistema nazionale, promuovendo quelle sinergie tra turismo, cultura e industria che rappresentano oggi uno dei principali motori di crescita per i territori. Un passo che non solo rafforza il profilo del Molise nel panorama audiovisivo, ma contribuisce a rendere più competitivo l’intero modello italiano.

EB