La solidarietà di Lotito al Governatore Roberti

TERMOLI. «Ho appreso la notizia relativa alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del presidente della Regione Molise, Francesco Roberti» dichiara il senatore e segretario di Forza Italia in Molise, Claudio Lotito, che aggiunge: «Conosco Francesco come amministratore serio, persona perbene e uomo delle istituzioni, che in questi anni ha lavorato con impegno e dedizione per il suo territorio». Lotito sottolinea la propria vicinanza: «A lui va la mia vicinanza umana e istituzionale, nella convinzione che saprà affrontare questo momento con serenità e trasparenza.

Allo stesso tempo, come ho sempre sostenuto, ho massimo rispetto e piena fiducia nel lavoro della magistratura, chiamata ad accertare i fatti con rigore e nel rispetto delle garanzie previste dal nostro ordinamento». Il senatore richiama quindi al senso di responsabilità: «È fondamentale che ogni valutazione avvenga nelle sedi competenti, senza processi sommari né strumentalizzazioni mediatiche. Confido che il percorso giudiziario saprà fare piena chiarezza, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza che è pilastro dello Stato di diritto».

EB