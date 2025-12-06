L’Alberghiero a Cipro: un’esperienza internazionale che valorizza studenti ed eccellenze molisane

TERMOLI. L’Alberghiero di Termoli a Cipro: un’esperienza internazionale che valorizza studenti ed eccellenze molisane.

Si è conclusa l’esperienza internazionale degli studenti dell’Istituto alberghiero di Termoli “Federico di Svevia” a Cipro, un progetto che ha permesso ai ragazzi di vivere giorni intensi di formazione, confronto e crescita in un contesto europeo di grande valore. La dirigente scolastica ha accompagnato personalmente la delegazione, seguendo da vicino ogni fase del percorso.

Gli studenti — Davide, Daniele, Luigia e Sonia — al rientro hanno descritto la loro partecipazione come «un’esperienza indimenticabile», raccontando con entusiasmo la possibilità di confrontarsi con coetanei provenienti da tutta Europa e di sentirsi parte di una comunità internazionale. «Siamo felicissimi e ci sentiamo fortunati — hanno dichiarato — perché non tutti possono vivere un’occasione di crescita umana e professionale così importante».

L’iniziativa ha rappresentato anche una preziosa occasione di promozione delle eccellenze molisane: i prodotti tipici messi generosamente a disposizione dagli sponsor e portati dall’Istituto alberghiero a Cipro sono stati ufficialmente degustati dal Presidente della Repubblica di Cipro e da Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo. Un momento di grande rilievo istituzionale che ha valorizzato il nostro territorio davanti a figure di primo piano della scena europea.

Le stesse eccellenze sono state utilizzate dagli studenti per la preparazione di piatti che hanno riscosso ampio apprezzamento da parte degli ospiti internazionali. La qualità dei prodotti, unita alla capacità tecnica e creativa dei ragazzi, ha permesso di presentare elaborazioni gastronomiche di alto livello.

La dirigente scolastica, Luana Occhionero, desidera rivolgere un ringraziamento sincero e sentito alle aziende che hanno sostenuto l’iniziativa.

Grazie alla loro disponibilità, i prodotti molisani hanno potuto raggiungere tavole internazionali prestigiose e farsi conoscere e apprezzare da rappresentanti istituzionali e ospiti provenienti da tutta Europa.

Un ringraziamento particolare va inoltre al Prof. Stefano Troilo, il cui contributo è stato determinante: con professionalità, dedizione e cura ha guidato gli studenti nella preparazione dei piatti, sostenendoli in ogni fase dell’esperienza e garantendo uno standard qualitativo elevato. La sua presenza competente e rassicurante ha rappresentato un valore aggiunto fondamentale.

L’iniziativa si conclude con un ritorno a casa carico di emozioni, sorrisi e nuove competenze: un bagaglio prezioso che i ragazzi porteranno con sé e che contribuirà a rafforzare il loro percorso formativo. L’istituto alberghiero di Termoli conferma così il proprio impegno nel costruire una scuola aperta all’Europa, capace di valorizzare i giovani e di promuovere il territorio oltre i confini nazionali.