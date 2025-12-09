Le Commissioni del Consiglio regionale in attività su bilancio, Piani sociali e contrasto alla povertà

CAMPOBASSO. Nella mattinata odierna, le Commissioni del Consiglio regionale hanno avviato l’esame di diversi provvedimenti di rilievo per la programmazione regionale.

La Quarta Commissione, presieduta dal vicepresidente Fabio Cofelice, ha concluso l’istruttoria di competenza e ha espresso parere favorevole sulla proposta della Giunta regionale [DGR n. 437/2025] relativa all’ulteriore differimento dei termini di validità del previgente assetto territoriale degli ATS, in relazione al Piano Sociale regionale 2025-2027 e al Piano di contrasto alla povertà 2025-2027. Il provvedimento passa ora all’esame del Consiglio regionale per le determinazioni conclusive.

Intanto, la Prima Commissione permanente, presieduta dal Presidente Roberto Di Pardo, ha avviato l’esame di tre importanti argomenti iscritti all’ordine del giorno.

In particolare, per la variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 del Consiglio regionale [DUP n. 45/2025], la Commissione ha nominato Relatrice la Consigliera Passarelli e ha audito i responsabili della struttura dell’Assemblea competente.

Per quanto riguarda le proposte di legge regionale n. 85 e n. 87, rispettivamente sull’assestamento del bilancio 2025-2027 e sull’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 2026, il Presidente Di Pardo ha assunto personalmente il ruolo di Relatore e la Commissione ha audito l’Assessore regionale al Bilancio, Gianluca Cefaratti.

L’esame dei tre atti, uno di natura amministrativa e due legislativi, proseguirà nelle prossime sedute delle Commissioni, al fine di completare l’istruttoria e fornire indicazioni al Consiglio regionale.

AZ