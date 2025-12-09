Lega Molise: «Sicurezza e rimpatri rapidi per chi delinque»

CAMPOBASSO. Il Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega Molise accoglie con determinazione la linea europea che conferma la strategia promossa dal Governo italiano nella gestione dei flussi migratori e nella cooperazione con Paesi terzi. Secondo il segretario regionale, Giovanni Muccio, il modello italiano, compreso l’investimento nel Centro in Albania per le procedure di rimpatrio, rappresenta oggi l’unico approccio realmente efficace per contrastare l’immigrazione irregolare e il traffico di esseri umani.

“È necessario essere chiari – afferma Muccio – in Molise e in tutta Italia non c’è più spazio per chi pensa di entrare nel Paese e vivere di illegalità. Le nostre comunità sono stanche di furti, borseggi, spaccio di droga e aggressioni, spesso mascherati dietro forme di accoglienza”.

Il Dipartimento sottolinea che chi viene in Italia deve rispettare le leggi e la Costituzione: “Chi delinque, regolare o irregolare, deve essere rimpatriato senza esitazione”. Muccio evidenzia inoltre come la sinistra continui a opporsi agli strumenti concreti introdotti dal Governo per difendere la sicurezza dei cittadini, “ignorando gli allarmi che arrivano dai territori e sottovalutando i danni alla vita quotidiana degli italiani. Serve realismo, non ideologia”.

La Lega Molise sostiene ogni misura che garantisca rapidità nei rimpatri, controlli severi e tolleranza zero verso chi commette reati, assicurando pieno supporto alle forze dell’ordine. “L’Italia – conclude Muccio – deve essere un Paese accogliente solo per chi rispetta le regole; per chi le infrange, l’unica risposta deve essere l’allontanamento immediato”.

Secondo il Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega Molise, la priorità rimane invariata: difendere i cittadini molisani e italiani, tutelare le comunità e garantire legalità e sicurezza.

AZ