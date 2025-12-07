L’idea che accende e promuove il territorio

TERMOLI–LARINO. Le luminarie di Larino, tornate a brillare dopo un anno di pausa, non sono solo un’attrazione: sono un esempio di identità e coesione comunitaria. Una magia costruita dal basso, capace di ridare vita al centro storico e di diventare volano turistico. Termoli può trarne un insegnamento prezioso: trasformare il proprio potenziale in un progetto più ambizioso, che unisca mare e tradizione, modernità e storia. Larino come cuore antico, Termoli come porta sul mare: un’unica narrazione territoriale capace di attirare visitatori, rafforzare l’economia locale e costruire un’offerta natalizia davvero integrata e di rilievo.

Emanuele Bracone